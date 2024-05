Estate a Creta a 150€, 7 giorni di all inclusive con escursioni in regalo | Prenota subito e il noleggio auto sarà gratis

Con questo pacchetto a dir poco incredibile potrai andare a Creta spendendo davvero pochissimo. I dettagli su spostamenti e sistemazione

L’estate è sinonimo di mare. Durante la stagione calda molte persone nutrono il desiderio di passare almeno qualche giorno in riva a delle belle spiagge lasciandosi alle spalle i problemi della vita quotidiana.

La scelta è bella ampia e tra opportunità italiane ed estere ci si può sbizzarrire in base ai propri gusti e alle proprie esigenze. Ovviamente il tutto va ponderato senza dimenticare il portafoglio, che regna sovrano in questi casi.

Per questo negli ultimi anni hanno preso quota i pacchetti vacanza low cost, che con una spesa non esagerata consentono a coppie e famiglie di potersi concedere almeno qualche giorno in qualche bella ed incontaminata località di mare.

Su piratinviaggio.it ad esempio è disponibile una proposta di quelle realmente allettanti che riguarda un’isola greca che sta molto a cuore agli italiani. Si tratta di Creta che abbina il fascino naturalistico al fascino storico e culturale.

Creta a 150 euro per una settimana: cosa è incluso

Partendo dai voli per lo scalo di Heraklion sono disponibili a 48 euro andata e ritorno. Ovviamente cambiano in base al periodo e all’aeroporto di partenza. Nella simulazione fatta sul noto sito il collegamento prescelto è quello di Verona.

Passando all’alloggio, sarà possibile soggiornare presso un comodo e pratico aparthotel con piscina situato a 2 km dalla spiaggia di Gouves. Trattasi di una posizione ideale per poter scoprire l’isola. Il prezzo di partenza è di soli 106 euro a persona per 7 notti. Il nome della struttura è Rena Apartments “by Checkin”. È bene saperlo così da potersi fare un’idea prima di prenotare.

Le possibili date e gli aeroporti di partenza

Il pacchetto è disponibile per tutta la durata dell’estate, ma come per qualsiasi altra destinazione turistica, andarci a giugno e settembre è un conto e andarci a luglio e agosto è un altro. Le date ipotizzate sul portale sono infatti dal 5 al 12 giugno 2024.

In generale anche stravolgendo il tutto, il costo complessivo del soggiorno non va ad aumentare in maniera esponenziale. Ciò che potrebbe far mutare la situazione sono i voli. Non tutti possono partire da Verona e per effetto di ciò sono disponibili tanti altri collegamenti dagli aeroporti di Napoli, Bari, Roma, Milano e Bologna. Insomma, non resta che creare la propria vacanza e poi partire non appena possibile.