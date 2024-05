Allenamento brucia grassi fai da te, 5 minuti al giorno e perdi 6 kg in una settimana | Con questa penna il successo è garantito

Per sbarazzarsi velocemente dei chili di troppo, l’attività fisica è fondamentale. Ecco l’allenamento da fare a casa per dimagrire.

Per sbarazzarsi velocemente dei chili di troppo è sicuramente importante ridurre il numero di calorie introdotte nel nostro corpo. Tuttavia, dimagrire in fretta solo con l’alimentazione non è sempre la via più salutare e potrebbe avere degli effetti negativi anche sotto l’aspetto estetico come, ad esempio, la comparsa di smagliature.

Ecco perché per perdere peso in fretta senza avere conseguenze negative è bene abbinare a una dieta bilanciata, una regolare attività fisica. Come noto, la sedentarietà è una delle cause dell’accumulo di massa grassa, al contrario, fare il giusto esercizio fisico aiuta a rimettersi in forma velocemente e restarci.

Ma quali sono glie esercizi giusti, da fare anche a casa, per perdere 6 kg in una settimana? Ecco cosa consigliano gli esperti.

Perdere peso: con l’esercizio fisico in casa

L’esercizio fisico e il movimento sono indispensabili per dire addio ai chili di troppo e rimettersi in forma. Sebbene, l’ideale sia praticare sport all’aria aperta, non tutti riescono, per cui, può essere utile conoscere alcuni esercizi da fare a casa che contribuiscono a perdere fino a 6 kg in una sola settimana.

Come ha spiegato in una recente intervista a Vanity Fair, Giovanna Ventura, fitness e lifestyle coach: “Quando si è alla ricerca di un allenamento che abbia un effetto ‘brucia grassi’ scegliere gli esercizi giusti è importante […] Uno dei metodi che consiglio in questi casi è il circuito PHA (Peripheral Heart Action)” la caratteristica principale di questo allenamento, ha spiegato l’esperta: “è che è in grado di spostare velocemente il sangue da una parte all’altra del corpo e creare un dispendio energetico maggiore rispetto ai workout tradizionali, aumentando la frequenza cardiaca”. Ecco quali sono gli esercizi da eseguire secondo l’esperta.

Gli esercizi da fare in casa per dire addio ai chili di troppo

Secondo la fitness e lifestyle coach, Giovanna Ventura, gli esercizi che contribuiscono efficacemente a sbarazzarsi dei chili di troppo sono 10. L’esperta si è raccomandata: “Eseguire in successione 10 ripetizioni di ogni esercizio che vi propongo, senza fare pausa tra un esercizio e l’altro.”

Poi, ha svelato quelli che sono i 10 esercizi ‘brucia grassi’ da eseguire in casa. Innanzitutto, gli squat in posizione eretta, poi ha suggerito le alzate laterali e le spinte con i piedi. Secondo, la Ventura sono molto efficaci nella perdita di peso i dip per tricipiti, il plank isometrico, il ponte per i glutei, i piegamenti delle braccia, il curl per bicipiti in piedi. Infine, ha suggerito gli affondi posteriori e la posizione superman. Con costanza e impegno, si possono ottenere i risultati desiderati in pochissimo tempo.