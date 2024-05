Non andare più in palestra: ripeti 3 volte questo esercizio a casa e avrai dei glutei pazzeschi | E’ il trucco delle star

Desideri dei glutei invidiabili, ma non hai tempo di andare in palestra? Ecco alcuni esercizi da fare a casa, per ottenere il risultato desiderato.

Avere un fisico da sballo è un po’ il sogno di tutti, tuttavia, per ottenere i risultati sperati è necessario impegno e costanza.

Ovviamente, chi vuole avere una forma fisica invidiabile deve stare attento, anzitutto, all’alimentazione. Assumere un contenuto ridotto di calorie è fondamentale per mantenere la linea, ma è altrettanto importante l’esercizio fisico e il movimento.

Con un allenamento costante e regolare è possibile avere un corpo tonico e rassodato. In particolare, con alcuni specifici esercizi è possibile avere un sedere davvero perfetto. Vediamo il programma da seguire per avere dei glutei pazzeschi.

Come avere un sedere perfetto: gli esercizi da fare a casa

Per avere un sedere perfetto, oltre a seguire una sana e corretta alimentazione, è necessario allenarsi con costanza e con impegno. Una soluzione può essere andare in palestra e affidarsi ad un personal trainer, tuttavia, non tutti hanno la possibilità di frequentarla. Per questo motivo, può essere utile conoscere alcuni esercizi da fare in casa per avere dei glutei pazzeschi.

In poco meno di un mese di allenamento i glutei saranno rassodati e tonici. Con un programma mirato si aiuta a migliorare l’aspetto estetico, ma anche la forza, l’equilibrio e la postura.

Quali esercizi eseguire per avere dei glutei pazzeschi

A chiunque piacerebbe avere un sedere da sballo. Tuttavia, non tutti hanno la possibilità di frequentare la palestra. Fortunatamente, esistono alcuni esercizi da fare a casa per avere dei glutei pazzeschi. Con un solo mese di allenamento costante è possibile ottenere i risultati sperati. Tra gli esercizi ideali per i glutei: il ponte per i glutei, gli slanci con la gamba piegata in quadrupedia, il ponte a gamba singola con ginocchio piegato, gli affondi bulgari e il saliscendi con lo step. Ricordiamo che, prima di iniziare, è importante fare sempre riscaldamento, ad esempio, con un minuto di tapis roulant.

Per avere un sedere perfetto, oltre agli esercizi è utile mantenere i glutei attivi durante la giornata. Dunque, meglio dedicare un po’ di tempo alla camminata oppure preferire le scale all’ascensore. Una buona tecnica è anche contrarre i glutei (stringi e rilassa) a intervalli regolari. Attenzione, infine, all’intensità degli allenamenti. Tirare troppo la corda, senza avere un’adeguata preparazione atletica, potrebbe portare a mollare velocemente. Meglio allora, cominciare a piccoli passi e aumentare gradualmente la quantità e l’intensità degli esercizi.