Con 24€ vai in un hotel a 4 stelle a Malta: parti quando e con chi vuoi | Se prenoti domani l’aereo lo paghi la metà

Quest’estate puoi andare a Malta pagando il soggiorno in un hotel a 4 stelle come quello in un ostello. I dettagli dell’incredibile proposta.

Vuoi passare un po’ di giorni al mare senza spendere cifre folli e fuori portata? Allora Malta può essere il giusto compromesso, soprattutto se si viaggia con tutta la famiglia. D’altronde si sa viaggiare con tutta la prole spesso può diventare proibitivo.

Grazie a questa straordinaria proposta di piratinviaggio.it si può finalmente sovvertire questa dinamica che spesso e volentieri diventa un freno per molti nuclei familiari desiderosi di partire nel corso della stagione calda.

Il portale di viaggi infatti propone un soggiorno di lusso sull’isola situata tra Italia ed Africa ad un prezzo che a dir poco clamoroso. Non resta che andare a scrutare tutti i dettagli in merito a questa opportunità.

Il primo aspetto che balza all’occhio è il prezzo che in questa fase è a dir poco irrisorio. Con 24 euro a persona a notte (se si pernotta in quattro) si può beneficiare di tutta una serie di trattamenti che andremo a vedere nello specifico.

Cosa offre il lussuoso hotel maltese per 24 euro al giorno

In primis è bene sottolineare che si tratta di un pernottamento a quattro stelle presso il Solana Hotel & Spa situato a Mellieha, località che dista circa 200 metri dal fulcro delle attività principali di Malta e non molto distante dalla Capitale La Valletta.

Una volta chiarita la posizione che è appunto molto favorevole, è bene scrutare quali sono i comfort di cui si può usufruire. Questa struttura è infatti dotata di una piscina panoramica e una piscina coperta con angolo idromassaggio, tre ristoranti, una palestra e una sala giochi in grado di garantire il giusto divertimento ai bambini.

Le possibili date e i voli dall’Italia

Il bello di questo pacchetto è che è disponibile per tutta l’estate, anche se com’è giusto che sia bisogna fare i conti con le logiche maggiorazioni di prezzo dovute all’avvicinarsi dell’alta stagione. Ciò non toglie però la convenienza visto eccetto la settimana di Ferragosto in tutti gli altri casi a prescindere dal fatto che si viaggi in 2 o in 4 non si va mai oltre i 60 euro a testa notte.

Dunque una volta composto il proprio itinerario e prenotato l’hotel non resta che affiancare un bel volo diretto. Ormai da diverse parti d’Italia partono e non sono nemmeno troppo dispendiosi da un punto di vista economico.