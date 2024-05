Ponte 2 giugno, ti aspettano ad Amsterdam | Con 25€ soggiorni in un hotel da film hollywoodiano: usa questo codice sconto

Con questa interessantissima proposta potrete soggiornare nella “Venezia del Nord” ad un prezzo veramente incredibile. Ecco tutti i dettagli.

Viaggiare è una e vera e propria passione. Chi ama dilettarsi in questa attività ha come obiettivo principale quello di scoprire nuove mete e nuove culture, ragion per cui ama variare le proprie destinazioni.

In estate spesso e volentieri si tende ad andare in località turistiche balneari o in alternativa di montagna, ma c’è anche chi ne approfitta per andare a visitare le principali città culturali nella speranza di non trovare la medesima ressa delle altre fasi dell’anno.

Una di queste è senz’altro Amsterdam, ridente capitale olandese che trovandosi più a Nord durante la stagione calda non è poi così asfissiante. Inoltre al contrario dei banali luoghi comuni inerenti questa città, c’è tanto da vedere e da scrutare.

Grazie a piratinviaggio.it potrete finalmente coronare il sogno di andare a visitare i musei e le diverse attrazioni di questo posto dal fascino incantato. Infatti con questa mega proposta potrete abbattere i costi in maniera considerevole.

Amsterdam a 25 euro a notte: la struttura prescelta

Andando nel dettaglio la proposta avanzata dalla portale di viaggi contempla uno sfarzoso hotel a 4 stelle, ovvero lo Urban Lodge Hotel a soli 25 euro a notte a persona. Chiaramente si tratta di un prezzo di partenza che può tranquillamente variare in base alle date prescelte e anche al numero di persone.

Questo aspetto però lo analizzeremo più avanti. Un altro dettaglio importante è che la struttura si trova a 4,5 km dal centro e grazie al treno veloce consente di colmare questa distanza in soli 6 minuti. È possibile inoltre cancellare gratuitamente la prenotazione, il che non è mai male visti che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

I prezzi per 2 o 4 persone e le possibili date

Come anticipato i costi complessivi variano anche a seconda del fatto che si viaggia in 2 o in 4. Ad esempio un soggiorno in coppia dal 2 al 3 giugno (quindi in occasione della festa della Repubblica in Italia) ha un tariffario di 59 euro a persona mentre se al seguito ci sono anche altre 2 persone si scende a 49 euro.

In generale ci sono diverse disponibilità per tutta la stagione estiva. D’altronde Amsterdam è l’ideale per i viaggiatori che hanno voglia di ritrovare un po’ di refrigerio senza dover andare su una spiaggia o una baita di montagna. Non resta che decidere quando partire.