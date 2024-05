Dieta delle uova, è la tua salvezza: dici addio a 2,5 kg in un paio di giorni | Preparati ad indossare di nuovo i tuoi jeans preferiti

Una buona soluzione per sbarazzarsi dei chili di troppo in fretta è la dieta delle uova. Vediamo come funziona e perché potrebbe farti ottenere i risultati desiderati.

Le uova, oltre che avere il vantaggio di essere mangiate in tantissimi modi, sono ricche di proprietà nutritive molto importanti per il nostro organismo.

Vera e propria fonte di vitamine, in particolare A ed E, hanno incredibili proprietà antiossidanti. Inoltre, contiene vitamina B1, necessaria alla trasmissione degli impulsi nervosi e vitamina D, che consente al calcio di fissarsi nelle ossa. Le uova sono anche fonte di importanti Sali minerali come fosforo, ferro e zinco essenziali per il cervello e il buon funzionamento del sistema immunitario.

In più, diverse ricerche scientifiche hanno evidenziato l’incredibile potere saziante dell’uovo, facendolo diventare un validissimo alleato per chi vuole mantenersi in linea o vuole sbarazzarsi dei chili di troppo.

Dieta delle uova: come funziona

La dieta delle uova, se seguita correttamente, consente di dimagrire velocemente e senza troppi sacrifici. Del resto, l’elevato potere saziante dell’uovo lo rende un valido alleato nella perdita di peso. Un esempio di menù della dieta delle uova potrebbe essere:

• Colazione: 2 uova sode e un frutto, oppure, in alternativa uno yogurt greco o della frutta secca, del caffè o del tè;

• Spuntino: yogurt greco, frutta secca oppure un frutto di stagione;

• Pranzo: 2 uova all’occhio di bue, una porzione di pasta o riso e verdure a piacere;

• Cena: frittata con 2 uova e verdure a piacere.

Seguendo questo regime alimentare è possibile perdere fino a 2,5 chili in soli due o tre giorni. Ovviamente, anche in caso di soggetti sani è sempre opportuno consultare il parere del proprio medico prima di prendere iniziative. Questo, principalmente, perché la dieta delle uova non è esente da controindicazioni.

Controindicazioni dieta delle uova

Innanzitutto, essendo poco varia è consigliabile seguire la dieta delle uova solo per pochi giorni. Del resto, come concordano gli esperti non va mai seguita per lunghi periodi una dieta monoalimento, considerato che potrebbe causare malnutrizione, carenze o eccessi di micronutrienti.

Infine, la dieta delle uova è sconsigliata a chi soffre di colesterolo in quanto un elevato consumo di uova potrebbe incrementare il colesterolo LDL o causare problemi digestivi. Concludiamo ricordando sempre che per un corretto dimagrimento è sempre meglio affidarsi a degli specialisti che sapranno consigliare un piano alimentare personalizzato, associato a una regolare attività fisica.