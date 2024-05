Macchie sul pavimento | Basta acquistare detersivi costosi e poco efficaci: con un goccio di questo liquido torna come nuovo

Esiste un trucchetto molto efficace per rendere il pavimento un vero e proprio specchio. Basta un goccio di questo liquido.

La pulizia del pavimento di casa è un’operazione che andrebbe fatta tutti i giorni e con molta cura. Questo perché, secondo alcune evidenze scientifiche, la superficie del pavimento e un vero e proprio covo di batteri. Una recente analisi ha dimostrato come anche un pavimento apparentemente pulito al 100% contiene una lunga serie di batteri, più di un milione per millesimo di metro cubo, per l’esattezza.

Per questa ragione, il pavimento casalingo andrebbe lavato tutti i giorni, indipendentemente che si tratti di quello della cucina o delle altre camere. Una buona abitudine sarebbe quella di lavare il pavimento della cucina almeno un paio di volte al giorno e una volta quello delle altre camere. Inoltre, non andrebbero mai indossate le scarpe quando si cammina in casa, ma preferire delle ciabatte o camminare a piedi nudi.

Adottare questi piccoli accorgimenti farà sì che venga almeno dimezzata la formazione di batteri sulla superficie. Ma per essere certi di avere un pavimento perfettamente pulito è fondamentale utilizzare il giusto prodotto per la pulizia. Ecco qual è il segreto per avere un pavimento perfetto.

Come avere un pavimento perfetto

Pulire i pavimenti di casa alla perfezione è possibile adottando qualche piccolo accorgimento. Innanzitutto, per essere certi di ottenere il risultato desiderato è bene spostare tutti gli oggetti nella stanza. Dunque, alzare eventuali sedie sul tavolo e spostare le poltrone. Inoltre, vanno eliminati i tappeti e preferibilmente metterli all’aria aperta.

Una volta sgomberata la stanza, sarà necessario passare accuratamente l’aspirapolvere e, infine, lavare con acqua calda pulita e il giusto prodotto, preferibilmente naturale. Ecco come realizzarne uno davvero efficace e totalmente green.

Come realizzare un prodotto per pavimenti in casa

Per avere dei pavimenti perfettamente puliti non è necessario utilizzare prodotti chimici e potenzialmente dannosi per la nostra salute. Esiste una ricetta per realizzare un prodotto fai da te, totalmente naturale, ma altrettanto efficace.

Per realizzarlo basta avere a disposizione 2 litri di acqua del sapone di Marsiglia in scaglie, del bicarbonato, dell’aceto e del succo di limone. Bisogna mescolare tutto insieme all’interno di una bottiglia l’acqua, un cucchiaio di aceto e uno di bicarbonato, le scaglie di sapone. Una volta amalgamato il tutto, sarà sufficiente, aggiungere una tazzina da caffè del composto all’interno del secchio pieno di acqua e passare all’azione. Il risultato sarà veramente incredibile!