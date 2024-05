Weekend romantico, 90€ e voli con chi vuoi a Praga: hotel da fiaba e spa inclusa | Ti regalano anche il ‘cofanetto’

Ecco come regalarvi un fine settimana nella fiabesca capitale della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli dell’offerta senza precedenti.

Una delle mete più interessante d’Europa è senz’altro Praga. La città simbolo della Repubblica Ceca ha tanto da offrire in termini di storia, cultura e divertimento. Un vero e proprio paradiso dell’eterogeneità che però è riuscita a mantenere in parte il suo fascino tradizionale.

Insomma, ha tutte le caratteristiche del posto che almeno una volta nella vita merita una bella visita. Questo potrebbe essere il momento propizio per recarsi in questa località senza spendere cifre folli.

Proprio a questo proposito il noto portale piratinviaggio.it ha ideato una proposta che comprende volo e hotel per 2 o 3 notti con base di partenza fissata a 93 euro. Davvero un prezzo invitante, che merita ulteriori approfondimenti.

Dunque andiamo a scrutare i dettagli di questa combo perfetta che consente di poter apprezzare le tante meraviglie della città ceca e perché no anche qualche posto limitrofo meno rinomato ma tutto da scoprire.

Praga: volo e hotel a partire da 93 euro

Con poco meno di 100 euro si può usufruire del volo diretto andata e ritorno e del soggiorno in un hotel non molto distante dal centro. Nella simulazione proposta dal sito l’aeroporto selezionato è quello di Milano Malpensa che consente in circa 1 ora (anche un po’ meno) di raggiungere la destinazione.

Ciò non toglie che si possano sfruttare altri scali. D’altronde i collegamenti con Praga sono disponibili anche da altre città italiane, il che può rendere più semplice il viaggio per chi non abita a Milano o comunque nell’emisfero nord del Bel Paese.

La struttura prescelta e le possibili date

Tra le altre opzioni spicca naturalmente Roma Fiumicino, ma spazio anche a Napoli, Catania, Verona e Venezia per citarne alcune. Il vero fiore all’occhiello di questa proposta (a livello economico) è però l’albergo. Si tratta del Pension Sklep a 2 stelle che si trova a 20 minuti a piedi da Piazza Venceslao, snodo turistico principale del posto.

Dispone di camere molte carine e in alcuni casi anche con alcova che rende più intimo il pernottamento per chi viaggia in coppia. Tutto ciò è disponibile fino a settembre e ovviamente il prezzo finale è frutto delle date prescelte e dell’aeroporto da cui sei decide di partire. Che aspettate? Non vi resta che comporre il vostro viaggio alla volta di una delle destinazioni simbolo dell’Europa centrale.