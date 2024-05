Vacanze in Egitto, con 100€ vivrai come un faraone: hotel all inclusive e 3 regali mozzafiato | È la nuova Dubai

Con questo pacchetto assolutamente da non perdere potrai andare in Egitto e usufruire di tutti i comfort possibili. Tutti i dettagli

Se hai voglia di regalarti una vacanza all’insegna della storia questo è il momento giusto per compiere questo passo e lasciarti ammaliare da un luogo unico del suo genere. Infatti piratinviaggio.it ha ideato una combinazione perfetta che ti consente di andare a vedere le Piramidi di Giza.

Il tutto ad un prezzo accessibile, anzi quasi incredibile da credere. Ovviamente bisogna affrettarsi, in primis perché la proposta è più conveniente a maggio e giugno e inoltre da luglio in poi recarsi a certe latitudini può essere davvero poco piacevole per via del caldo asfissiante.

L’altro aspetto che non va assolutamente trascurato è che si può giungere sul posto con dei voli diretti per Giza. Ma non finisce qui. L’alloggio è di quelli che lasciano senza fiato, soprattutto per un particolare che andremo a scoprire in seguito.

Insomma siete pronti al decollo? Non vi resta che allacciarvi le cinture di sicurezza e preparatevi ad un viaggio nel tempo che vi lascerà praticamente senza fiato. Ecco tutti i dettagli da conoscere prima di prenotare.

Egitto voli+hotel a partire da 142 euro a persona

Iniziando dai voli sono disponibili dei collegamenti diretti per Giza con Wizz Air da due importanti scali del Bel Paese. Per quanto riguarda il soggiorno, nella simulazione sono comprese tre notti presso l’Arabian Nights Pyramids Guesthouse (struttura a tre stelle) dal 27 al 30 giugno.

Il tutto a soli 142 euro persona. Una cifra piuttosto alla portata se si considera che l’alloggio gode di una suggestiva ed emozionante vista sulla Piramidi. D’altronde si trova a meno di 300 metri dalla biglietteria di ingresso al famoso sito archeologico.

Le possibili opzioni di partenza

Ritornando agli spostamenti i voli di cui sopra partono dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Nel secondo caso è prevista una leggera maggiorazione di prezzo, ma il tutto resta comunque nell’ambito della fattibilità considerando che si tratta di uno spostamento verso un altro continente e in una località piuttosto turistica.

Questa naturalmente è solo una base da cui partire per impostare il proprio viaggio. Nessuno vi vieta di poter soggiornare più notti in modo tale da poter vedere anche altro. Anche per quanto concerne le date, il mese di giugno offre un’ampia scelta e quindi è bene non fossilizzarsi solo su quelle proposte.