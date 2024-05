Se vuoi liberarti delle zanzare non comprare questi prodotti: è tutta colpa loro | Solo così farai sogni tranquilli

Con l’arrivo delle temperature più calde arriva il fastidioso problema delle zanzare. Ecco il rimedio più efficace per dormire sonni tranquilli.

Con l’arrivo della bella stagione e dei primi caldi arriva anche il problema di difendersi dalle zanzare. In estate le zanzare sono capaci di deporre uova anche in un solo cucchiaino d’acqua e di riprodursi ad una velocità impressionante.

Essere il bersaglio di questi insetti può essere una vera seccatura, considerato che la loro puntura comporta la comparsa di bolle che possono essere anche molto grandi e molto pruriginose. Inoltre, le zanzare sono animali piuttosto furbi e riescono a sfuggire a diverse trappole.

Sebbene, le disinfestazioni e l’installazione di zanzariere siano un eccellente deterrente per questi fastidiosi insetti, esistono alcuni rimedi naturali molto efficaci per dire addio alle seccanti punture di zanzara. Vediamo allora, cosa fare per allontanare e non farsi pungere dalle zanzare.

Zanzare: i rimedi per tenerle lontane

Le zanzare sono la vera seccatura della stagione estive. Con le loro punture che creano bolle anche grandi e molto pruriginose, possono rappresentare per molti un grosso problema. Ecco perché, oltre alla disinfestazione e all’installazione di zanzariere, può essere utile conoscere qualche rimedio naturale per tenerle lontane e non farsi pungere.

Innanzitutto, per evitare che si formino zanzare in casa è meglio eliminare qualsiasi ristagno d’acqua. Come noto, le zanzare depositano le loro uova nell’acqua stagnante, per cui, meglio stare attenti che non si formino. Una buon deterrente per le zanzare sono anche le erbe aromatiche. Far crescere sul proprio balcone una pianta di menta, lavanda, rosmarino, citronella o basilico, può aiutare a dire addio ai fastidiosi insetti. Un altro valido alleato contro le zanzare è il caffè. Questi insetti ne detestano l’odore, così che, un po’ di polvere di caffè può essere efficace a tenerle lontane. E come proteggere la pelle?

Come proteggere la pelle dalle punture di zanzara

Oltre alla casa è bene proteggere anche la nostra pelle. Un rimedio utile a proteggere la nostra pelle dalle punture di zanzara, senza necessariamente ricorrere a lozioni contenenti sostanze chimiche e potenzialmente dannose, sono gli oli essenziali.

Alcuni oli come, ad esempio, l’eucalipto, la menta piperita e la lavanda ma anche geranio e timo sono efficaci deterrenti per le zanzare. L’ideale sarebbe preparare una miscela di questi oli con acqua da spruzzare per creare una barriera protettiva. In alternativa, un valido alleato lo troviamo nell’olio di Antiroba, già in passato utilizzato, a tenere lontano gli insetti. Infine, gli esperti consigliano di utilizzare i fiocchi di riso, che contribuiscono a regolare la sudorazione e a mantenere la pelle asciutta, con la fisiologica traspirazione, così da tenere lontane le zanzare particolarmente attratte dalla pelle sudata.