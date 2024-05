Estate a Dubai, con 13€ l’hotel è a tua disposizione | Non è uno scherzo: se porti un amico ti regalano il quad

Trascorrere una vacanza estiva a Dubai non è mai stato così conveniente. Tutti i dettagli di una promozione dal successo assicurato.

La vacanze estive sono un qualcosa di sacro per gli italiani, che nonostante le difficoltà economiche di questi ultimi anni, non hanno nessuna intenzione di rinunciare a qualche giorno di relax durante la stagione calda.

Se poi si può aggiungere anche un po’ di lusso, il tutto assume una connotazione ancora più interessante. Proprio sotto questo punto di vista può essere calzante l’offerta scovata dal portale piratinviaggio.it, che consente di poter vivere qualche giorno da nababbo a Dubai.

La città simbolo degli Emirati Arabi Uniti è un mix di modernità e sfarzosità a due passi dal mare. Una sorta di combinazione perfetta per chi ha la fortuna e soprattutto la possibilità di poterci andare visto che notoriamente è abbastanza onerosa.

Stavolta invece è possibile recarsi nel paese mediorientale senza dover spendere cifre esorbitanti, anzi, di fatto almeno per quanto concerne il soggiorno grazie a questa opportunità è possibile dormire quasi gratuitamente.

Dubai a 13 euro a notte, ma ad una condizione

Infatti i “pirati” propongono un hotel a quattro stelle al modico prezzo di 13 euro a notte a persona, ma solo se si soggiorna in tre. Quindi, è l’ideale per un gruppetto di amici o per una famiglia con un bambino.

Le date simulate sul sito sono dal 20 giugno al 21 giugno, anche se ciò non significa che si possa prenotare anche in altri periodi. Ovviamente più si va avanti e più il prezzo per forza di cose potrebbe lievitare, seppur in maniera non propriamente eccessiva.

I dettagli della struttura e la disponibilità del pacchetto

L’albergo selezionato è il Form Hotel Dubai A Member Of Design Hotels e dispone di un ristorante, una piscina panoramica all’aperto, un centro fitness e tanti altri comfort da non perdere. Di fatto è praticamente impossibile trovare strutture di questo livello ad un prezzo inferiore a Dubai.

Un altro particolare che va assolutamente menzionato è che la colazione è compresa nel prezzo, che è già di per se molto basso. L’unica pecca è che la struttura ricettiva dista oltre 5 km dal centro, ma per i viaggiatori moderni questo non rappresenta un problema. Anzi per certi versi è anche meglio, così durante le ore di riposo si può godere di un po’ di quiete a debita distanza dal frastuono del cuore pulsante della città.