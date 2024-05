Risparmio casa, assunzioni immediate: in questi Comuni stanno cercando disperatamente | Contratto stabile da oltre 1600€

Sono disponibili nuove offerte di lavoro da parte di Risparmio casa. Stanno cercando in questi comuni, affrettati a mandare una candidatura.

Risparmio casa è una nota azienda che opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Nata nel 1987, Risparmio casa è crescita in maniera esponenziale negli anni.

Infatti, la nota catena di negozi specializzata nella vendita di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale, vanta più di 100 punti vendita e 2.500 collaboratori.

In vista di una maxi campagna di nuove aperture, l’azienda è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Saranno quasi 100 i nuovi store, entro il 2025 che porteranno a numerose assunzioni. Ecco i profili maggiormente ricercati e come inviare la propria candidatura.

Nuove assunzioni Risparmio casa: i profili maggiormente richiesti

In vista dell’apertura di quasi 100 nuovi punti vendita, Risparmio casa è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Le selezioni sono rivolte sia a chi ha già maturato esperienza nel settore sia ai giovani diplomati, laureandi e neolaureati.

Gli inserimenti possono essere sia negli store già attivi che per le nuove aperture e riguardano principalmente: addetti alla vendita, ausiliare alla vendita, repartista e scaffalista. I requisiti richiesti, chiaramente, cambiano in base alla posizione desiderata. In linea generale, comunque, è ben gradita la propensione al lavoro di squadra e al rapporto con la clientele. Molto gradita la flessibilità e la disponibilità a lavorare su turni.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Risparmio casa

Lavorare in Risparmio casa significa entrare a far parte di un gruppo solido e in continua crescita. Le offerte di lavoro sono davvero numerose e in diversi comuni d’Italia. Candidarsi alle offerte di lavoro di Risparmio casa è molto semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale del gruppo e aprire la sezione dedicata al recruiting “Risparmio casa lavora con noi”. Da qui è possibile visionare tutte le posizioni attualmente aperte e rispondere direttamente all’annuncio, compilando un form e successivamente allegando il proprio curriculum vitae.

Sul portale di risparmio casa è possibile anche effettuare ricerche tematiche degli annunci, filtrandoli per ruolo o sede di interesse. Inoltre, in qualsiasi momento è possibile inviare un’autocandidatura spontanea, cliccando su “candidatura spontanea” e compilando il form telematico, in vista di future assunzioni.