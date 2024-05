Se hai quest’auto il Comune ti regala 1200€: li puoi riscuotere già da domani | Salta la fila e prenota da qui

Chi ha la fortuna di possedere questo tipo di auto, riceverà un sostanzioso regalo dal Comune. Ecco chi sono i fortunati e come intascare subito il bottino.

A partire dallo scorso 15 febbraio è stata riaperta la piattaforma online per richiedere il bonus colonnine elettriche, ovvero, il contributo erogato in favore di chi acquista e installa infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

La misura già attiva in precedenza, prevede il rimborso pari all’80 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dei distributori di energia attraverso i quali vengono ricaricate le auto a batteria. Il contributo può essere riconosciuto sia a condomini, nella misura massima di 8 mila euro, che alle persone fisiche entro un limite di 1.500 euro.

Possono usufruire del bonus colonnine elettriche tutti coloro che hanno già effettuato l’installazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Come spesso accade, anche per questa misura, la richiesta va presentata esclusivamente per via telematica sulla piattaforma online di invitalia, autenticandosi con SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

A tal proposito, da poco, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile visionare l’elenco dei beneficiari del bonus colonnine elettriche, vediamo di seguito tutti i dettagli.

Bonus colonnine elettriche 2024: l’elenco dei beneficiari

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile consultare l’elenco dei beneficiari del bonus colonnine elettriche. Gli aventi diritto sono 939, rispetto alle 964 domande presentate. L’importo spettante viene riconosciuto in un’unica soluzione, direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.

Ricordiamo che il rimborso è pari all’80 per cento del prezzo sostenuto per l’acquisto, fino ad un massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8 mila euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali che li mettono a disposizione di tutti i proprietari.

Nuovi incentivi per le auto elettriche

Con l’intento di incoraggiare sempre più italiani a passare alle auto elettriche, la squadra di governo ha introdotto diversi incentivi per l’acquisto di questo tipo di veicoli. Potrebbero arrivare, da inizio giugno o al massimo dalla metà del mese, interessanti sconti per chi sceglie di acquistare un veicolo elettrico.

Sono quasi 950 milioni di euro i fondi a disposizione per i nuovi incentivi. Resta solo attendere la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, che potrebbe arrivare a giorni.