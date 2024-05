Contratto da 1700€: Sephora cerca proprio te | Non serve esperienza nel settore: devo avere solo questa “dote”

Sephora è alla ricerca di personale da assumere. Le selezioni riguardano anche giovani senza esperienza, basta avere questa “dote”.

La nota catena di profumerie francese, Sephora nasce nel 1969 per mano Dominique Mandonnaud, attualmente, appartiene al gruppo LVMH (Louis Vuitton and Moet Hennessy). Il marchio, noto in tutto il mondo, vanta quasi 2.600 punti vendita a livello mondiale e quasi 40 mila collaboratori, per cui, è periodicamente alla ricerca di persone da assumere sia per i punti vendita che per la sede principale.

Sono diverse le figure ricercate e gli annunci riguardano sia persone con esperienza che giovani diplomati, laureandi, neolaureati. Basta avere questa “dote” per sbaragliare la concorrenza.

Vediamo quali sono i profili ricercati e come inviare la propria candidatura.

Nuove assunzioni Sephora: i profili ricercati

La nota catena di profumerie è nota e prezzata in tutto il mondo. Vanta quasi 2.600 negozi in tutto il mondo e quasi 40 mila dipendenti. Tuttavia, è periodicamente alla ricerca di personale da assumere. I profili ricercati sono diversi e riguardano sia persone con esperienza che giovani diplomati, laureandi e neolaureati, senza esperienza.

Tra le figure maggiormente ricercate: Beauty Advisor (Addetti alla Vendita), Store Manager, Specialist e Stock Assistant. I requisiti, chiaramente, variano a seconda della posizione desiderata, ma la dote che ti permette di sbaragliare la concorrenza è la forte passione per il settore e per le relazioni con la clientela.

Offerte di lavoro Sephora: come candidarsi

Chi desidera lavorare per una delle più note catene di profumerie al mondo, può inviare la propria candidatura attraverso il sito web del gruppo alla sezione dedicata alla selezione del personale “Sephora Lavora con Noi”. In questa sezione è possibile visionare tutti gli annunci di lavoro e le sedi sia in Italia che all’estero.

Una volta trovato l’annuncio di interesse è possibile rispondere direttamente, compilare il form e allegare il proprio curriculum vitae. Qualora non dovessero esserci posizioni aperte di interesse è possibile inviare una candidatura spontanea, in vista di future assunzioni. In particolare, l’azienda raccoglie candidature spontanee per ruoli come: Responsabili di reparto, Responsabili di punto vendita. Lavorare con Sephora significa entrare a far parte di un gruppo di esperti di bellezza, che pone grande attenzione alla formazione del personale e offre l’opportunità ai più giovani di esprimere la propria personalità e la propria creatività.