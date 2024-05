Test di logica impossibile | Nessuno è riuscito a risolvere questo enigma: se lo superi sei Einstein

Ecco alcuni quesiti di logica che in apparenza sembrano piuttosto semplici ma che in realtà nascondono delle vere e proprie insidie

I test di logica sono un po’ croce e delizia. Da un lato stimolano la mente per cercare di arrivare all’obiettivo, da un altro possono essere frustranti qualora non si riesca a risolverli. Niente paura però non sono degli esami di vita.

Se li si supera bene, altrimenti pazienza. D’altronde ognuno di noi ha delle abilità differenti e la logica non è per tutti. Fatta questa doverosa premessa è bene cimentarsi in alcuni giochetti divertenti, che però richiedono un minimo di ragionamento.

Allora allacciatevi le cinture e preparatevi ad una serie di quiz di logica veramente molto divertenti. Non barate però, le soluzioni le troverete solo alla fine dell’articolo. Prima di allora è bene non consultarle per nessun motivo.

Partendo da uno piuttosto semplice Roma sta ad amor come 6324 sta a? Le soluzioni sono A)2463, B)3426, C)4236 e D)6234. Il trucchetto è piuttosto intuitivo, ma almeno per il momento non possiamo dire di più.

Test logica parte: i quesiti da risolvere

Il secondo invece è già più dettagliato. Andiamo a scoprirlo subito. La somma dell’età di 6 ragazzi è di 64 anni. Quale sarà la loro somma fra 6 anni? A)70, B)76, C)100, D)106. Stavolta sono necessarie anche un po’ di doti matematiche, ma quelle non si possono acquisire più di tanto, sono per lo più innate.

Proseguendo troviamo un test che riguarda gli animali. Quali scarteresti tra questi? A)cavallo, B)canguro, C)mucca, D)cinghiale, E)asino. Un po’ come per il primo quesito anche in questo caso la risposta esatta si può ricavare da un semplice ragionamento. Insomma, siete pronti per scoprire le soluzioni e capire se ci avevate preso?

Tutte le soluzioni ai vari test

Nel primo caso la risposta è la C ovvero 4236. Questo numero non sarebbe altro che il numero 6342 letto al contrario, esattamente come Roma e Amor due parole che sono formate dalle medesime lettere, ma messe in maniera opposta. Nel secondo quiz la risposta esatta è sempre la C quindi 100 anni, che sarebbe la somma dell’età degli individui tra 6 anni.

L’ultimo test di logica era quello sugli animali e quello da scartare era il canguro (lettera B) che rispetto agli altri della cerchia è l’unico che si muove su due zampe. Asino, mucca, cinghiale e cavallo hanno in comune la loro natura da quadrupedi.