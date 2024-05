Truffa del piede, è la più pericolosa di tutte: in 2 minuti ti lasciano in mutande | L’Italia è al tappeto

Le truffe sono una grossa preoccupazione in diversi luoghi, soprattutto, in quelli più affollati. Ecco quella più pericolosa di tutte.

Nessuno di noi vorrebbe essere vittima di una truffa e di un borseggiatore, eppure, queste situazioni accadono sempre più spesso, per cui, rappresentano una grossa preoccupazione, soprattutto, nei luoghi più affollati. Le tecniche utilizzate dai malintenzionati sono le più disparate, ma con un unico comune denominatore: portarci via soldi e oggetti di valore.

Senza contare, poi, tutti i grattacapo che insorgono dopo un borseggio: carte da bloccare, documenti da rinnovare, oggetti personali perduti per sempre.

Il fenomeno del borseggio è una vera e propria piaga che affligge, ormai, tutte le città italiane, soprattutto, quelle ad alta densità abitativa o con elevati flussi turistici. Del resto, come abbiamo accennato poc’anzi, la confusione e la folla, sono l’habitat prediletto per chi ama alleggerire gli zainetti e le borse delle malcapitate vittime.

Sebbene, sia parecchio difficile evitare di essere borseggiati, può essere utile conoscere qualche trucco di furto più frequente per imparare a difendersi.

Le tecniche di furto più frequenti

I borseggiatori usano le tecniche più disparate per ingannare le malcapitate vittime e alleggerire i loro zainetti o borse. Tuttavia, conoscere quelle utilizzate più frequentemente può essere utile per evitare di cadere in trappola. I ladri, normalmente, approfittano di luoghi affollati, ad esempio, le stazioni ferroviarie o della metro. Scendendo da uno di questi mezzi, il ladro spinto da un complice urta la vittima e le sottrae il portafogli passandolo velocemente al complice. Talvolta, agiscono sulle scale mobili, fingendo di perdere l’equilibrio urtano la vittima sfilando il portafogli dalla borsa.

I malintenzionati, agiscono anche nelle piazze e nei locali affollati. Una truffa parecchio i voga di recente è la cosiddetta “truffa del piede”. La tecnica utilizzata per mettere a segno il colpo consiste nell’avvicinare con il piede zainetti o borse, sfruttando, la confusione dei locali affollati, in maniera tale da agire indisturbati.

Truffa del piede: come funziona e come difendersi

E’ emblematico il recente caso di Milano, dove un cittadino peruviano di 40 anni ha seguito una ragazza accompagnata dalla madre in un fast food. Come riporta il sito virgilio.it, dopo averne studiato i comportamenti, con l’aiuto di un complice ha trovato posto accanto a loro e ha messo in atto la cosiddetta truffa del piede. L’uomo è stato, però individuato dalle telecamere a circuito chiuso del locale e successivamente arrestato con l’accusa di furto aggravato, che tra le altre cose aveva fruttato un bottino di soli 5 euro.

A tal proposito, gli agenti raccomandano la massima attenzione, soprattutto, nei locali più affollati e posizionare zaini e borse in posti sicuri, preferibilmente a portata di mano.