Il Covid è tornato, se vivi in questa città devi fare subito il tampone | La quarantena è obbligatoria: devi annullare le tue vacanze

L’allarme è scattato in seguito ad un evento di grande portata che di fatto ha alimentato un nuovo focolaio Covid. Ecco cos’è accaduto.

Il Covid nell’ultimo periodo sembrava essere solo un lontano ricordo. Rispetto a qualche anno fa l’allerta è scesa e quasi sembra non essere più un problema, ma a quanto pare bisogna comunque tenere alta guardia.

Al contempo è bene non allarmarsi eccessivamente perché i numeri dei decessi raggiunti tra il 2020 e il 2021 non si sono più ripetuti e l’aus picio è che sia stata solo una tristissima parentesi che però non va dimenticata.

A richiamare di nuovo l’attenzione sul virus è stato un evento piuttosto importante svoltosi in un’importante capitale europea. Al seguito di questo avvenimento infatti pare sia registrato un cluster di non poco conto.

Ecco tutto ciò che bisogna sapere in merito a questa situazione che si è venuta a verificarsi suffragata anche da pareri medici. Prima però andiamo a comprendere cosa ha provocato questa piccola nuova ondata.

La ricostruzione della vicenda

In pratica dal 9 al 12 maggio presso la Defense Arena di Parigi si è esibita la nota artista pop statunitense Taylor Swift. Nel corso dei quattro show che ha tenuto ha attirato ben 180mila fan. Numeri impressionanti che però pare abbiano scatenato un focolaio Covid.

A testimoniarlo sarebbero stati proprio alcuni dei presenti in giro per il web e anche i giornali locali hanno poi ripreso questo discorso. Sui social è iniziato a girare un messaggio piuttosto eloquente che cita testualmente: “Se eri al concerto di Taylor Swift, fai un tampone”. Per carità può essere interpretato anche come una semplice precauzione, ma visto che ormai questa pratica è andata in disuso fa comunque un minimo scalpore.

Le testimonianze mediche e non solo…

A dare ulteriore linfa a queste voci è stata anche Sos Medicins (si tratta di un servizio medico di emergenza in vigore in Francia) secondo cui le curve di contagio avrebbero iniziato un’ascesa, anche se al momento la situazione sembrerebbe sotto controllo.

Ad un canale francese, Bfm Tv per l’esattezza, una ragazza americana che ha partecipato ad uno degli eventi è tornata in patria contagiata, ma ciò non ha minimamente scalfito il suo entusiasmo per aver assistito al concerto di Taylor Swift: “Erano 15 anni che non andavo in Francia, ed è valsa la pensa anche prendersi il Covid”. D’altronde i concerti sono così, sanno regalare gioie così profonde che fanno dimenticare tutto il resto.