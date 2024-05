Da quando vivo qui non ricevo più multe: è il paradiso terrestre d’Italia | Zio Nicola ha già fatto il cambio di residenza

Le sanzioni per violazione del Codice della Strada sono un vero e proprio spauracchio per gli automobilisti italiani. Eppure, chi vive qui non ne riceve.

Una recente analisi di Facile.it ha calcolato l’ammontare incassato dai vari Comuni italiani grazie alle multe e alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Il sito, facendo riferimento ai dati del Sistema Informativo delle Operazioni del Enti Pubblici (Siope), ha calcolato che nel 2023 gli automobilisti italiani, avrebbero pagato oltre 1,5 miliardi di euro per via di sanzioni e multe, incrementando le casse di alcune città più di altre.

Il podio è occupato da Milano, Roma e Firenze, rispettivamente con un incasso pari a 147 milioni di euro, 138 milioni di euro e 71 milioni di euro. Segue Genova al quarto posto con un entrata pari a 35,2 milioni di euro e Bologna al quinto con un incasso di poco più superiore a 30 milioni di euro.

Sesta è Napoli con un’entrata di 22,1 milioni di euro che si lascia alle spalle Padova, al settimo posto con 21,3 milioni di euro e Verona con poco più di 20 milioni di euro. Dall’analisi è emerso, però, che vivere in certe zone di Italia, il rischio di incappare in multe e sanzioni per violazioni al Codice della Strada è significativamente più basso. Vediamo dove non si ricevono multe.

Multe da Codice della Strada: record in questi comuni

Secondo la recente analisi di Facile.it, nel 2023 gli italiani avrebbero sborsato oltre 1,5 miliardi di euro per multe e sanzioni. Un vero e proprio boom che vede prime tre città per incassi rispettivamente Milano, al primo posto, Roma al secondo gradino del podio e Firenze medaglia di bronzo, ma prima come media pro capite.

Significativamente più bassi gli introiti dei comuni del Mezzogiorno, dove ad influire è anche l capacità di riscossione (solo il 14% dei verbali viene pagato a Napoli e il 12,2% a Palermo). Ecco, invece, dove si spende meno per le multe.

Dove si spende meno per le multe da Codice della Strada

Nel 2023 c’è stato un vero e proprio boom di incassi per via di multe e sanzioni. La cifra totale pagata dalle famiglie è superiore a 1.5 miliardi di euro. Le multe sono aumentate anche nei piccoli comuni, complici soprattutto gli autovelox.

Per quanto riguarda, invece, le città meno multate d’Italia, Viterbo che ha registrato 200 mila euro di entrate.