Auto rubate, si sta verificando ovunque: aprono il garage e in 2 minuti scappano via | Succede sempre alle ore 23

Continua a crescere il numero dei furti di auto nel nostro Paese: Ecco i modelli e gli orari più a rischio.

E’ sempre più elevata la minaccia dei furti di auto in Italia. Secondo recenti dati, dal 2023 fino a poche settimane fa, sarebbero oltre 1 milione e 550 mila i veicoli rubati, di cui, solo poco più di 600 mila sono stati ritrovati.

Record in negativo per la Campania, dove si registra un furto su quattro. Seguono Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia. I furti coinvolgono quasi tutte le categorie di veicoli, anche se quelle più gettonate tra i ladri restano quelle dei marchi Gruppo Stellantis. Prima fra tutte la Fiat Panda con più di 12 mila furti, seguita a ruota da Fiat 500 e Fiat Punto.

Solitamente, i malfattori cercano di approfittare del buio, per cui, si muovono in tarda serata. Non sono esenti dai furti neanche i trattori. E’ emblematico il caso di Cadelbosco di Sopra in provincia di Reggio Emilia, dove sono stati rubati numerosi e costosi mezzi. Come riporta il Resto del Carlino, fortunatamente i trattori sono stati ritrovati e riportati nel capannone dei proprietari, ma l’allerta resta. Vediamo allora, cosa fare per evitare il furto del proprio veicolo.

Furti auto: cosa fare per contrastarli

Con la recente vicenda dei trattori rubati ad un’azienda agricola di Cadelbosco di Sopra, cresce la preoccupazione per l’aumento dei furti di veicoli.

Sebbene, la vicenda in questo caso abbia avuto un lieto fine, i proprietari dell’azienda agricola coinvolta, dopo aver espresso tutta la loro gratitudine nei confronti di chi ha contribuito a ritrovare i costosi mezzi da lavoro, hanno affermato: “Non è più possibile pensare di essere al sicuro nelle nostre aziende – consigliando, poi, ai loro colleghi – Occorre potenziare la sorveglianza, i sistemi di allarme, chiudere bene i portoni dei capannoni dove sono depositati attrezzature e trattori. Abbiamo incaricato esperti in materia per fornirci un adeguato sistema di protezione, con allarmi moderni, per contrastare il fenomeno dei furti”.

Altri accorgimenti utili

Certamente, non si può prevedere il furto del proprio veicolo, tuttavia, esistono alcuni accorgimenti che aiutano a stare più tranquilli. Il primo deterrente nei confronti dei malintenzionati è l’antifurto satellitare, dispositivo che consente di localizzare l’auto e, soprattutto se all’avanguardia, difficilmente alterabile. Un’altra buona soluzione è il dispositivo in grado di arrestare il motore dell’auto già dopo pochi secondi dall’avvio anche se non attivi. Una buona soluzione sono anche i Car Tracker, dispositivi Gps da applicare in punti nascosti della vettura, che permettono di localizzare l’auto attraverso un’app da scaricare sul proprio smartphone.

E’ una buona abitudine, poi, controllare con attenzione che l’auto sia chiusa e che i finestrini non siano abbassati. Può tenere i ladri lontani anche parcheggiare l’auto in zone ben illuminate e non isolate. In ogni caso, sempre meglio correre ai ripari e assicurare la propria auto contro i furti, se proprio ti rubano l’auto, almeno ti rimborsano.