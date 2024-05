Se hai comprato quest’acqua rischi guai seri: con dolori addominali devi correre in ospedale | Ritirato subito questo lotto

L’acqua è indispensabile per la vita, tuttavia, bere quella sbagliata può comportare seri guai per la salute. Ecco quale acqua evitare.

L’acqua è un elemento indispensabile per la vita e assumerne la giusta quantità ogni giorno è necessario per il nostro benessere. Per via delle sue proprietà e dei minerali che contiene, ha un ruolo cruciale in diverse funzioni del nostro organismo al quale apporta numerosi benefici, altri più noti altri meno.

Bere un’adeguata quantità d’acqua contribuisce, innanzitutto, a rinforzare le nostre difese immunitarie. Dunque, ci protegge da raffreddori e malanni di stagione. Inoltre, previene l’accumulo di Sali nei reni causa della formazione di calcoli. Poi, riduce il rischio di complicanze a livello cardiovascolare, mantenendo la corretta densità del sangue.

L’acqua aiuta anche a mantenere stabile la temperatura corporea, depura e favorisce la digestione, aiuta a recuperare le energie e ad aumentare la concentrazione. E’ anche una valida alleata della pelle, rendendola più luminosa, aiuta a prevenire l’emicrania, favorisce la perdita di peso e rende più felici, aiutando il rilascio delle endorfine le sostanze legate alla felicità. Ecco perché gli esperti raccomandano di bere tanta acqua, sia nelle stagioni più calde che in quelle fredde. Tuttavia, è importante stare attenti a quanta e quale acqua bere, perché in caso contrario potrebbero esserci delle conseguenze negative.

Perché è importante bere la giusta quantità di acqua

Come abbiamo visto, i vantaggi di bere un’adeguata quantità d’acqua ogni giorno sono molteplici. Ecco perché, gli esperti raccomandano caldamente di bere mediamente 2 litri di acqua al giorno. Non apportare la giusta dose di acqua può comportare serie conseguenze come: stordimento, mal di testa, stanchezza, debolezza muscolare, urine scure e stitichezza.

Oltre alla quantità, però, è necessario prestare attenzione alla qualità dell’acqua che beviamo, vediamo perché.

Quale acqua evitare

Oltre che alla quantità è importante prestare attenzione alla qualità dell’acqua che beviamo. Consumare dell’acqua in bottiglia di plastica conservata male può causare gravi danni alla salute.

E’ emblematico il caso di un piccolo supermercato nel comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Stando a quanto riporta LatinaToday, i militari dell’arma del comune avrebbero accertato che il responsabile del punto vendita non si curava dell’esposizione al sole di migliaia di bottiglie di acqua e, dunque, della possibile alterazione del prodotto con sostanze derivanti dalla lavorazione delle bottiglie di plastica, rendendola nociva e non idonea al consumo. L’attività è stata prontamente sanzionata con diverse migliaia di euro e i lotti ritirati.