Se tuo figlio va a scuola devi riscuotere 150€, nessuno te lo aveva detto | Nel gruppo WhatsApp le mamme tacciono: hai tempo fino a venerdì

In alcuni frangenti è possibile richiedere un bonus di 150 euro per i figli che vanno a scuola. Quando è possibile ciò e in che modalità.

Garantire una buona istruzione ai propri figli comporta dei costi con cui le famiglie in qualche modo devono fare i conti. Tra libri, quaderni e tanti altri accessori utili per poter studiare ogni anno la spesa è abbastanza corposa.

Per fortuna però almeno per quanto concerne una specifica attività è in arrivo un aiuto che può essere di grande aiuto. Si tratta della gita scolastica, che rappresenta un ulteriore esborso economico, che alle volte può essere anche molto oneroso (in particolar modo per i viaggi all’estero).

Molti genitori fanno davvero degli sforzi immani per permettere ai loro figli di poterci andare. D’altronde si tratta di un momento di svago che ogni ragazzo in età scolastica ha il diritto di vivere per poi portare con sé nei propri ricordi.

A tal proposito ecco quindi il bonus gita scolastica da 150 euro. Andiamo a scoprire tutte le informazioni in merito a questo sussidio riservato agli studenti delle scuole superiori per i viaggi di istruzione e le visite didattiche.

Bonus gita scolastica 150 euro: come funziona

Come riportato da orizzontescuola.it possono richiederlo le famiglie i cui figli hanno preso parte ai suddetti viaggi. La quota può arrivare fino ad un massimo di 150 euro ed è disponibile entro il limite delle risorse assegnate.

Possono richiederla tutti coloro che frequentano le scuole statali secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 15.000 euro. Dunque è fondamentale presentare la situazione reddituale aggiornata all’anno in corso. Qualora non sia ancora stato compiuto questo passo è bene procedere nelle varie modalità disponibili.

Come presentare la domanda per il bonus gita scolastica

Nel caso non si riesca nei tempi prestabiliti, ovvero entro il 31 maggio 2024 è possibile presentare l’ISEE 2023. Chiaramente chi sbriga prima la pratica ha maggiori possibilità di poter ottenere il beneficio visto che è disponibile fino ad esaurimento fondi.

Per poter effettuare la domanda di richiesta del bonus gita scolastica è necessario accedere alla Piattaforma Unica “Famiglia e studenti” (http://unica.istruzione.gov.it) attraverso la procedura di identificazione e autenticazione informatica e poi richiedere l’agevolazione nella sezione “Servizi”, sotto sezione “Agevolazioni”, ambito “Viaggi di istruzione”. Una volta fatto il tutto non resta che sperare. Poter riavere 150 euro in questa fase non è di certo un qualcosa da sottovalutare.