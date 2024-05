Non pagherai più queste bollette: in alcuni Comuni fanno già festa | Recati in questi uffici per ricevere il coupon

Sono diversi i comuni italiani che offrono la possibilità ad alcune categorie di cittadini di non pagare più le bollette. Vediamo chi sono i fortunati beneficiari.

Con l’intento di sostenere gli italiani contro il caro bollette, sono diverse le misure economiche introdotte. Primo fra tutti il bonus bollette luce e gas, che riconosce alle famiglia in situazione di disagio economico, uno sconto sui costi delle utenze.

Un altro aiuto molto importante è anche il bonus idrico, anche conosciuto come bonus acqua. Si tratta di un’agevolazione fiscale che prevede la riduzione dell’importo da pagare per i consumi di acqua in favore delle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Va ricordato, però che il regolamento di attuazione della normativa, a differenza del bonus bollette è demandato alle varie autorità idriche regionali e locali e gli avvisi che riportano le modalità per presentare la richiesta sono di competenza diretta delle amministrazioni comunali.

Bonus idrico 2024: come funziona e a chi spetta

Introdotto per la prima volta nel 2021, il bonus acqua normalmente prevede uno sconto del 20-30 per cento sul totale della bolletta. La misura, però, non viene riconosciuta a tutti ma solo alle famiglie più bisognose che presentano situazioni di disagio economico o fisico. Inoltre, è necessario essere fruitore di una fornitura idrica che sia intestata a un membro della famiglia o residente in un condominio a cui è intestato un contratto per la fornitura d’acqua.

Come spesso accade, per il riconoscimento del bonus idrico è necessario presentare la dichiarazione ISEE. Infatti, viene riconosciuto il diritto al benefit solo in caso di indicatore ISEE inferiore a 8.265 euro o a 20 mila euro con almeno 4 figli. Come abbiamo già detto, il regolamento di attuazione della normativa, a differenza del bonus bollette è demandato alle varie autorità idriche regionali e locali e gli avvisi che riportano le modalità per presentare la richiesta sono di competenza diretta delle amministrazioni comunali.

Come ottenere il bonus idrico

Per ottenere lo sconto sulla bolletta dell’acqua, le famiglie che ne hanno diritto devono presentare un’apposita domanda online o agli sportelli dedicati del proprio comune. Alla domanda è necessario allegare: un documento di identità in corso di validità del titolare della fornitura, una copia della bolletta dell’utenza domestica per la quale si richiede il bonus e una copia della certificazione ISEE.

Per tutti i dettagli è preferibile consultare il sito del proprio comune o rivolgersi direttamente agli sportelli dedicati.