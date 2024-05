Mai più bollette salate | Grazie a questo piano potrai risparmiare oltre 450€ all’anno: è il tutorial che salverà gli italiani

Grazie ad un comodissimo incentivo è possibile risparmiare in maniera sostanziosa sulle bollette. Il tempo per richiederlo sta per scadere

Le bollette sono senz’ombra di dubbio tra le spese fisse che più hanno inciso sulle finanze delle famiglie italiani in questi anni. I continui rincari dovuti ai conflitti internazionali e all’inflazione hanno fatto degenerare la situazione portando la situazione a dei livelli davvero critici in alcuni periodi.

Per questo è stato varato un bonus a livello nazionale per aiutare i nuclei familiari che per via di questa situazione sono andati in affanno e devono fare diverse rinunce per poter adempiere a questi oneri improcrastinabili.

In tanti pensavano che però questa misura non è era più attiva. In parte è così, ma in realtà è stato solo rimodulato in modo tale da ricomprendere una platea di beneficiari minore e che stando ai numeri possono avere maggiormente bisogno rispetto ad altri.

Infatti tutto ruota intorno a degli specifici parametri ISEE. Andiamo a scoprire quali sono in modo tale da capire chi può ancora accedere a questo sussidio che veramente può essere molto importante nell’economia familiare.

Bonus bollette: come funziona e a quanto ammonta

Di fatto dal 1 aprile 2024 possono continuare ad ottenere il bonus sociale solamente i nuclei familiari con ISEE entro 9.530 euro oppure 20.000 ma solo se in famiglia ci sono almeno quattro figli a carico. Insomma quest’ultima ipotesi riguarda i nuclei corposi, che oggi sono sempre meno diffusi.

Come riporta abruzzo.cityrumors.it l’agevolazione in questione riguarda le bollette dell’acqua e possono richiederla entro il 3 giugno 2024 i residenti del Comune di Pistoia. Dunque stiamo parlando di incentivo comunale e non statale, che ha come base un fondo di 151.579,36 euro.

Cosa fare per poterlo richiedere

Chi vanta i suddetti requisiti può inviare la domanda online servendosi dello Sportello Telematico polifunzionale all’interno del portale del Comune di Pistoia. L’area di riferimento è “Servizi online” e “Servizi per l’abitare”. Come tante altre procedure di questo tipo è necessario accedere unicamente tramite le credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

Residenza nel comune toscano e nella casa per il quale si richiede il bonus sono altri due cavilli imprescindibili. Discorso identico per quanto concerne l’utenza dell’acqua che deve essere o condominiale o Publiacqua. Dunque chi non avesse ancora l’ISEE aggiornato al 2024 (che è bene ricordare si riferisce ai redditi e patrimonio del 2022) lo facesse in fretta in modo tale da poter provare a richiedere questo sussidio.