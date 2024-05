Ti regalano l’automobile se ti presenti a questo sportello: ne stanno approfittando tutti | Ora zio Lucio sfreccia come un razzo

Sbloccate le risorse destinate agli incentivi auto. Per approfittarne basta presentarsi a questo sportello. Di seguito tutti i dettagli.

Il Dpcm sulla rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti è stato, finalmente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A comunicarlo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) che ha annunciato l’apertura della “nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a bassa emissioni inquinanti”.

Saranno 950 milioni di euro i fondi a disposizione per il nuovo programma di ecoincentivi che partirà tra qualche giorno. Infatti, a partire dalle ore 10 del 3 giugno 2024 e fino al 10 giugno 2024 sarà attiva la piattaforma sulla quale inviare la richiesta per ottenere il contributo.

Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, è possibile scaricare i moduli per presentare la domanda di bonus e le tabelle, distinte per categorie di veicoli, che rendono note le modalità di attribuzione dei contributi. Cerchiamo di capire quali sono le principali novità contenute nel Dpcm.

Incentivi auto 2024: le principali novità

Tramite il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale, lo scorso 25 maggio, sono entrati ufficialmente in vigore i nuovi incentivi auto 2024. Per richiedere il bonus basterà aspettare solo qualche giorno. Infatti, a partire dalle ore 10 del 3 giugno e fino al 10 giugno sarà attiva la piattaforma ecobonus del Mise, come riportato da fanpage.it.

Come previsto dal Dpcm, gli incentivi saranno concessi sulla base di tre differenti categorie di auto, a seconda delle emissioni di CO2. Nello specifico, si parte dalle elettriche comprese tra 0 e 20 g/km, passando per le ibride plug – in nella fascia tra 21 e 60 g/km, fino alle full hybrid o mild hybrid, che emettono da 61 a 135 g/km di anidride carbonica. Anche in questo caso, l’ISEE gioca un ruolo cruciale. Chi ha un ISEE superiore a 30 mila euro può ottenere fino ad un massimo di 6 mila euro senza rottamazione, mentre si ottiene un incentivo pari a 9 mila euro con la rottamazione della vecchia auto. Chi, invece, ha un ISEE inferiore a 30 mila euro, può ottenere un bonus fino a 7.500 euro senza rottamazione e fino a 13.500 euro, con rottamazione.

Come presentare domanda per incentivi auto

Come abbiamo anticipato, per presentare la domanda bisogna attendere il prossimo 3 giugno. A partire dalle ore 10 e fino al 10 giugno 2024 possono essere scaricati i moduli per ottenere gli incentivi.

Ha espresso soddisfazione per le risorse stanziate per l’ecobonus, il Ministro Urso che ha dichiarato: “Le risorse sono significative, come mai nel passato, un miliardo di euro, sia per auto sostenibili e ibride, sia per auto elettriche. Risorse importanti e significative che io ritengo sufficienti in questa fase del 2024”.