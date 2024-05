Lo chiamano bonus ‘bastone’ ma è l’affare dell’estate | Se fai parte di questa categoria lo Stato ti premia: 1000€ per te

Di cosa si tratta e come funziona questo bonus piuttosto ambito. Attenzione però non resta più molto tempo per poterlo richiedere

Poter usufruire di un incentivo in più di tanto in tanto non è di certo un particolare di poco conto. Possono infatti essere molto utili per sopperire alle proprie esigenze ed evitare di andare in affanno in questi anni di continui rincari.

Da qualche anno sono davvero tanti e abbracciano un po’ tutte le categorie e le fasce d’età. Dai giovanissimi, ai disoccupati fino ad arrivare alle famiglie e alle persone anziane. Ed è proprio di questi ultimi che andremo a parlare in questa sede.

Infatti come riporta abruzzo.cityrumors.it è disponibile un particolare bonus per le persone più in avanti con l’età. Si tratta però di un sussidio specifico che è bene analizzare nella maniera più accurata possibile.

Dunque, entriamo del merito di questo strumento che riguarderà nello specifico i soggetti con età superiore ai 60 anni e che rientrano in una determinata soglia ISEE. Ecco tutto quello che bisogna sapere in merito.

Bonus anziani: cos’è e quali sono i requisiti per poterlo ottenere

In primis è bene specificare che si tratta di uno sconto per un soggiorno termale tra il 13 e il 25 ottobre ad Alì Terme, località in provincia di Messina. Potranno partecipare fino ad 80 anziani che soggiorneranno in una struttura già selezionata per l’occasione.

C’è però un altro grande requisito da soddisfare, ovvero essere residenti a Nardò (comune della provincia di Lecce), dove l’amministrazione comunale ha varato questa iniziativa con l’intento di garantire un po’ di relax e benessere agli anziani che hanno qualche difficoltà dal punto di vista economico.

Bonus anziani: fino a quando si può richiedere

Chi ha un ISEE compreso tra 0 e 2.000 euro potrà usufruire del tutto gratuitamente, chi invece ha un reddito ricompreso tra 2.001 e 5.000 euro dovrà versare il 20% della spesa e così via fino ad arrivare a chi supera i 15.000 euro e sarà chiamato a saldare l’importo totale. Per chi fosse interessato a partecipare c’è tempo fino al 14 giugno 2024.

Entro questa data è assolutamente necessario presentare la domanda tramite i documenti prestampati disponibili presso gli uffici di Via Falcone oppure al passo coi tempi direttamente tramite il portale del comune pugliese. Se dovessero esserci più adesioni rispetto ai posti disponibili sarà stilata una graduatoria in cui saranno avvantaggiati coloro che hanno dei parametri ISEE più bassi.