Se ti chiama questo signore, registra tutto: ha già rubato oltre 2400€ | Lo riconosci da questo accento

Questa perfida truffa oltre a far perdere tanti soldi lascia diversi strascichi a livello emotivo. Ormai sta imperversando sempre più

Truffare il prossimo approfittando dei suoi sentimenti. Non c’è nulla di più meschino e perfido visto che si accorpano vari meccanismi deleteri che vanno a ledere le vittime designate. Ma d’altronde chi compie questi atti di certo non guarda in faccia il prossimo.

Tutto sta nell’instaurare un rapporto di fiducia con la prescelta per poi colpirla senza destare chissà quali sospetti. Si chiamano truffe romantiche e ormai da diverso tempo dominano la scena del web.

La strategia viene studiata ad hoc in base al profilo della donna selezionata. Ci si prende gioco della sua solitudine e delle sua insicurezza ed infine del suo portafogli con richieste di denaro man mano sempre più ingenti.

Su questa scia bolognatoday.it ha riportato un caso piuttosto eclatante verificatosi in provincia di Bologna e che ha messo in ginocchio una signora, “rea” di aver aperto il suo cuore ad una persona sbagliata che aveva alcun interesse reale nei suoi confronti.

Truffe romantiche: come si concretizzano

Andando nel dettaglio una pensionata di Vergato dopo essere stata adescata su WhatsApp da un sedicente gentiluomo argentino è stata poi raggirata nel peggiore dei modi. Lui ha di fatto intrecciato una relazione platonica con la donna nel corso del tempo e dopo aver captato la sua situazione sentimentale ed economica ha dato il via al suo piano truffaldino.

Nella fase embrionale ha iniziato a richiedere piccole cifre da farsi accreditare sulla Postepay con la promessa di trasferirsi dalle sue parti in breve tempo. Poi si è spinto ben oltre facendosi versare cifre considerevoli diverse carte prepagate fino ad arrivare ad un ammontare totale di circa 15.000 euro.

Quali sono i segnali di questo straziante raggiro

Fortunatamente la donna dopo diversi anni di promesse non mantenute ha interrotto la “relazione” e ha denunciato l’accaduto. Le forze dell’ordine dopo un meticoloso lavoro d’indagine hanno individuato i responsabili della squallida messinscena. Ebbene sì dietro a tutto ciò infatti non c’era una sola mente diabolica, bensì più persone unite da un unico scopo: estorcere denaro alle signore sole un po’ più avanti con l’età.

In generale non è molto difficile smascherare coloro che si celano dietro a questi raggiri. L’importante è far prevalere la ragione. Non appena chiedono soldi vanno assolutamente allontanati e soprattutto se dopo un po’ non si palesano è meglio bloccare il contatto. Chi è interessato ad avere una relazione dopo una prima fase di conoscenza ha voglia di concretizzarla dal vivo.