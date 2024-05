Passa con noi e ti regaliamo 100€: la proposta è davvero molto allettante | Ti basta uno smartphone per riceverli domani

L’interessante proposta consente di ottenere oltre il servizio richiesto anche un regalo dal valore di 100 euro. Scopriamo tutti i dettagli in merito

Avere un premio in seguito all’attivazione di un servizio è senz’altro una bella mossa a livello di marketing. Invoglia sicuramente il cliente a sottoscrivere la proposta e fare passaparola con i propri amici e parenti.

In questa fase sta avendo un particolare richiamo la proposta di Open Fiber che oltre ad offrire ai propri avventori la fibra ottica ad una velocità piuttosto importante consente anche di vincere un buono regalo.

Come riportato da milanotoday.it riguarda nello specifico gli utenti residenti a Vanzago (provincia di Milano) che attiveranno una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 31 ottobre.

Dunque andiamo a chiarire i dettagli inerenti sia la proposta per navigare in rete e soprattutto per quanto concerne la possibilità di ottenere questo voucher che può tornare molto utile per compiere diverse azioni.

Fibra ottica Open Fiber: chi può averla e a che velocità consente di navigare

La rete ultraveloce è attualmente disponibile nel comune della provincia meneghina e raggiunge oltre 4.710 unità immobiliari attraverso le tecnologia FTTH (che sarebbe l’acronimo di Fiber to the home). Una soluzione che consente di avere una velocità di connessione di 10 Gigabit al secondo.

Dunque, un investimento lungimirante che non va a gravare sulle casse del comune e che va a garantire a Vanzago una tecnologia all’avanguardia alla stregua di quelle presenti nelle grandi città italiane ed europee. Grazie a questo supporto sarà possibile fruire di servizi digitali come telemedicina, monitoraggio ambientale e altri servizi utili alla Pubblica Amministrazione.

Cosa bisogna fare per ottenere il buono regalo da 100 euro

Passando invece al buono regalo per poter accedere a questa ghiotta chance basta verificare la copertura del proprio indirizzo e scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione veloce. Una volta espletata la pratica di installazione tramite Open Fiber va compilato l’apposito format per generare il voucher.

Concluso anche questo passaggio non resta che aspettare e capire se sarà possibile ricevere un voucher da 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o un buono carburante. La data ultima per poter scegliere tra le tipologie di premi è fissata per il 31 dicembre. Niente male se si pensa che male vada ci si ritrova con una connessione che di questi tempi può aprire diverse porte a livello comunicativo.