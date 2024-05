Contratto a tempo indeterminato, con Bottega Verde il posto è assicurato: ti cercano senza esperienza | Buoni pasto inclusi

Bottega Verde è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Ecco come candidarsi e ottenere un contratto a tempo indeterminato.

Bottega Verde è una catena di negozi specializzata nella vendita di cosmetici e articoli per la detersione e cura del viso, corpo e capelli, a base di elementi naturali.

Nata nel 1972, come erboristeria artigianale, negli anni è cresciuta in maniera esponenziale, tant’è che attualmente conta quasi 450 punti vendita in Italia e all’estero, in Europa e America.

Per questo motivo, l’azienda è periodicamente alla ricerca di nuovo personale da assume, sia per i punti vendita già attivi che per quelli di nuova apertura, oltre che per la sede principale. Ecco i profili maggiormente richiesti e come ottenere un ottimo contratto a tempo indeterminato.

Nuove Assunzioni Bottega Verde: i profili maggiormente richiesti

La nota catena di negozi specializzata nella vendita di cosmetici e articoli per la detersione e cura di viso, corpo e capelli è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Nello specifico, le selezioni riguardano sia persone con esperienza che giovani diplomati, laureandi e neolaureati.

Le figure maggiormente richieste sono addetti alle vendite e responsabili di punto vendita. L’azienda offre ai più giovani anche la possibilità di partecipare a stage formativi. I requisiti richiesti variano in base al profilo richiesto, anche se in linea generale è molto gradito il possesso di buone doti relazionali e comunicative, considerato che i ruoli da ricoprire prevede un contatto diretto con la clientela. Inoltre, è fondamentale che il candidato sia disposto a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi.

Offerte di lavoro Bottega Verde: come candidarsi

Attualmente, Bottega Verde è alla ricerca di numerose persone da inserire nei punti vendita di tutto il territorio nazionale. In particolare, sono disponibili posti in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Sicilia, Veneto e Umbria. Chi è interessato a lavorare per questa nota catena di negozi e vuole inviare la propria candidatura, deve collegarsi al sito web ufficiale del gruppo alla sezione “Bottega Verde Lavora con Noi”. Una volta individuato l’annuncio di proprio interesse, basterà compilare il form ed allegare il proprio curriculum vitae.

Attraverso il sito è possibile, inoltre, inviare un’autocandidatura spontanea, in vista di future assunzioni, come? Anche in questo caso bisogna visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo, Bottega Verde “Lavora con Noi”, e registrare il proprio curriculum vitae nell’apposito form.