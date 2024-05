‘È tuo figlio, devi darmi il mantenimento’, questa truffa le batte tutte: prosciugano il tuo conto con un sms | Ti contatta questo numero

Una clamorosa truffa sta facendo letteralmente impazzire molti uomini che con questo escamotage rischiano di perdere somme molto ingenti.

La fantasia dei truffatori in alcune circostanze può andare ben oltre ogni tipo di immaginazione. Infatti alcune tecniche per estorcere il denaro al prossimo sono talmente clamorose che quasi non si riesce a credere che siano vere.

In questo caso ci sono i sentimenti di mezzo, ma come riporta open.online non si segue il classico copione del ricatto all’uomo fedifrago, al contrario lo si adesca per poi raggirarlo prima a livello emotivo e poi a livello economico.

Una piano così diabolico che quando si scopre la verità si pensa di essere i protagonisti di un film horror. Non ci resta quindi che andare a scrutare i dettagli di questa strategia che ha come obiettivo quello di far leva sul denaro degli uomini facoltosi.

Per effetto di ciò ogni cosa è stata studiata nei minimi dettagli a partire dalle fasi iniziali fino a quelle finali qualora la vittima non si accorga di quello che gli sta capitando. Andiamo quindi ad approfondire questa incresciosa truffa.

La truffa del “figlio da mantenere”: come funziona

Il teatro dell’accaduto è la città di Tubarão, nello Stato federale di Santa Catarina in Brasile, dove secondo quanto raccontata da Repubblica ci sarebbe una vera e propria organizzazione criminale volta a raggirare gli uomini di tutto il mondo. Il primo passaggio è far rimanere incinte un buon numero di donne.

In seguito si cercano in rete degli uomini di un certo calibro che siano disposte ad incontrarle e a consumare dei rapporti sessuali con loro, in modo tale da fargli credere qualche tempo dopo di essere i padri dei futuri nascituri. Anche un noto avvocato italiano è stato coinvolto in questo giro. Al contrario di altri però si è accorto dell’imbroglio anche grazie alla sua squadra di investigatori.

L’organizzazione che c’è dietro la clamorosa truffa

Chi invece abbocca finisce di per accollarsi un figlio che di fatto non è il suo e lo mantiene con le sue finanze, il che può essere davvero deleterio così come testimoniato dall’avvocato in questione. Quest’ultimo si è rivolto al Tribunale di Roma per cercare di sbrigare la controversia.

Grazie al suo team di investigatori ha scoperto che l’adescatrice ha una sorella medico, una zia infermiera e che la madre è un ex dirigente del ministero della salute brasiliano. Inoltre grazie all’aiuto dei tecnici di laboratorio riuscivano a falsificare i test del dna incastrando gli uomini che si intrattenevano con lei.