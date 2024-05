‘Non gettare qui i tuoi rifiuti, finisci male’ | La profezia degli ultimi giorni si è avverata: hai sempre sbagliato la differenziata

L’importanza della raccolta differenziata è un tema sempre più importante di questi tempi. Ecco quali sono i rischi a gettare male i rifiuti.

Negli ultimi anni, la raccolta differenziata è diventata essenziale per il benessere di tutti noi e del nostro pianeta. Tutto ciò che buttiamo via in modo sbagliato, rappresenta un grosso pericolo, in più, non fare correttamente la raccolta differenziata comporta multe parecchio salate.

Fare correttamente la raccolta differenziata, infatti, contribuisce a diminuire la quantità di rifiuti tossici nell’ambiente, riduce la necessità di coltivare, raccogliere o estrarre nuove materie prime dalla Terra e, quindi, riduce le emissioni di gas dannosi per la nostra salute e quella dell’ambiente.

Ma oltre ad essere un segno di rispetto nei confronti dell’ambiente e di civiltà nei confronti del prossimo, gettare i rifiuti correttamente permette di evitare sanzioni molto pesanti. Nel nostro Paese sono stabilite diverse norme sulla modalità di gestione dei rifiuti e, sebbene, ogni Comune possa disciplinare la materia con appositi provvedimenti, il mancato rispetto delle comporta multe che vanno da pochi euro a diverse centinaia di euro.

Raccolta differenzia: cosa prevede la Legge

A contenere la disciplina sulla raccolta differenziata è il Decreto legislativo 152/2006 che recepisce le direttive europee sul tema. Nel decreto sono stabilite tutte le regole in merito alla modalità di divisione dei rifiuti, la raccolta e le disposizioni sul loro recupero e riciclaggio. Come abbiamo anticipato, la materia è disciplinata poi dai singoli Comuni. In linea generale, comunque, possiamo dire che il mancato rispetto comporta multe che vanno dai 25 ai 620 euro.

E’ andata peggio ad uomo titolare di un’azienda vicino Bareggio che, come riporta il sito Primamilanoovest, avrebbe abbandonato in strada una grossa quantità di rifiuti. Individuato dalle telecamere di sorveglianza, l’uomo verrà denunciato in procura e rischia un’ammenda tra i mille e i 10 mila euro. In più, sarà compito suo ripulire l’area dal materiale scaricato. Sulla vicenda è intervenuto anche il vicesindaco Roberto Lonati che ha affermato: “Continua la nostra battaglia per il decoro del territorio. Ricordiamo sia ai privati sia alle aziende che con la nuova legge l’abbandono dei rifiuti rientra nel penale: si va davanti al giudice e la multa può essere fino a 10 mila euro”.

Raccolta differenziata: consigli per non sbagliare

Il primo consiglio per una corretta raccolta differenziata è ridurre il consumo di materiali tossici per l’ambiente. Inoltre, è un vero e proprio toccasana per l’ambiente e per il nostro portafogli, evitare il più possibile gli sprechi.

Anche avere dei cestini predisposti alla raccolta differenziata, sia in casa che nelle strade, contribuisce significativamente a sensibilizzare i cittadini, affinché non ne ignorino l’importanza.