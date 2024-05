‘Se balli, ti multo’, è la triste realtà che si sta verificando in Italia | Oltre 650 euro da pagare subito

Andiamo a scoprire i dettagli di questa vicenda che ha portato a delle sanzioni pecuniarie ingenti e a provvedimenti restrittivi

L’arrivo dell’estate segna anche l’inizio delle feste sfrenate in spiaggia fino a notte fonda. D’altronde durante la fase calda è una delle attività più divertenti a cui pochi ragazzi sanno resistere realmente.

Chi le organizza però deve attenersi a delle specifiche regole per non andare in contro a dei guai burocratici. Non sempre però è semplice riuscire ad essere inattaccabili, così come capitato sulla litoranea messinese.

Come riportato da messinatoday.it nella zona parte nord della costiera in seguito a dei controlli effettuati su alcuni locali, è emersa la mancanza delle licenze e delle autorizzazioni adatte allo svolgimento delle attività notturne.

Andiamo quindi a scoprire questa situazione nel dettaglio in modo tale da poter comprendere cos’è successo e quali sono state le conseguenze per chi è stato sorpreso in evidente difetto. Tutto quel che c’è da sapere.

Mancanza licenza e autorizzazioni: multe e conseguenze per i lidi

Le verifiche della Polizia Amministrativa e Sociale hanno portato alla chiusura di uno stabilimento balneare e a delle multe per un totale di 141mila euro. In ben sei locali tra quelli ispezionati è emersa la mancanza di licenza e autorizzazioni e un imprenditore è stato denunciato per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Le indagini sono state effettuate anche con l’aiuto del personale dell’A.R.P.A (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) in modo tale da poter comprendere quando poter contestare il superamento dei limiti di rumore immessi nei pressi di ambienti abitativi. In quattro locali è stata appurata anche la mancanza della relazione di impatto acustico ambientale.

Tutte le violazioni riscontrate in seguito ai controlli

Tra le altre irregolarità emerse vanno annoverate la mancanza di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e l’impiego di personale non iscritto nel registro prefettizio come addetto alla sicurezza dei locali di intrattenimento pubblico. Per effetto di ciò in uno dei lidi in questione è stato sanzionato anche un dipendente sorpreso appunto senza la suddetta autorizzazione.

Anche in altre parti d’Italia si sono già verificati episodi di questo tipo e considerando che la stagione lavorativa è appena agli albori, le premesse non sono affatto delle migliori. La sensazione è che nel corso dei prossimi mesi probabilmente vedremo ancora tante dinamiche di questo tipo da nord a sud dello stivale.