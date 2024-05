Quasi 2000€ al mese e ferie pagate, Fratelli la Bufala assume da subito | Candidati caricando qui il tuo curriculum

La nota catena di pizzerie napoletane è pronta ad accogliere nuovi elementi da inserire in organico. In quali località è aperta la ricerca

Il mondo del lavoro per quanto non sia più stabile come un tempo offre sempre nuove opportunità, soprattutto in alcuni ambiti specifici come quello della ristorazione. D’altronde soprattutto nel nostro paese mangiare è un piacere, ragion per cui sono frequenti gli avvicendamenti nei ristoranti e nei pub.

In questa sede andremo a scrutare vari annunci presenti sul portale di lavoro indeed.com che propone varie opportunità per entrare a far parte della catena di pizzerie campane “Fratelli La Bufala”. Una vera e propria eccellenza per chi ama questo genere di pizza.

Sono diverse le località in cui sono aperte le ricerche, le mansioni però sono differenti. Dunque, in base alle proprie skills e alla propria residenza è possibile scegliere tra varie proposte lavorative.

Andiamo a scrutare quelle più recenti in modo tale da poter dare un quadro generale anche per quanto concerne l’aspetto retributivo, che ovviamente ha una sua importanza. Ecco quindi tutti i dettagli che bisogna conoscere.

Le figure ricercate nei vari ristoranti d’Italia

Partendo dal territorio campano a Marcianise (provincia di Caserta) si ricerca un aiuto cuoco con esperienza pregressa di almeno un anno e che preferibilmente abbia fatto un percorso di studi in ambito alberghiero. Il lavoro è a tempo pieno ed è impostato su turni e il compenso varia dai 1.000 ai 1.200 euro al mese in base al grado di competenza di partenza.

Spostandoci un po’ più a nord per l’esattezza nella Capitale, la ricerca riguarda un cameriere part time. Eccetto per la retribuzione che in questo caso è di 700-800 euro al mese per tutto il resto le condizioni sono praticamente identiche. Le altre sedi in cui c’è bisogno di inserire nuovi dipendenti sono quelle di Firenze e Catanzaro.

Le potenziali retribuzioni in base alla mansione ricoperta

Nel capoluogo toscano si ricercano sia un aiuto cuoco sia un pizzaiolo. Per quanto concerne il primo il salario si aggira tra i 1.100 e i 1.300 euro mensili mentre nel secondo non ci sono specifiche relative alla retribuzione, ma chiaramente tutto dipende da vari fattori.

A Catanzaro invece la selezione riguarda il ruolo da cameriere da ricoprire a tempo pieno. Il prescelto può arrivare a percepire anche 1.400 euro al mese, il che non è affatto male visto il periodo di crisi. Insomma non resta che inviare il proprio CV (rigorosamente via email) e sperare di ottenere un colloquio.