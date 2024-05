Con 1€ noleggi un’auto per 7 giorni: è la promo che sta spopolando in rete | Puoi averla grazie a questo codice

La proposta ha dell’incredibile e per questo è bene approfittarne. Scopriamo in quali posti specifici è disponibile al momento

Quando si va in vacanza può essere molto importante avere a disposizione un’automobile per gli spostamenti. Soprattutto quando ci si reca in posto in cui ci sono tante attrazioni non proprio vicinissime tra loro può essere una scelta saggia.

Si pensi ad un’isola o ad una grandissima città o magari ad un viaggio on the road. Insomma, le casistiche possono essere infinite. Ci sono persone che la prendono semplicemente per evitare il caos sui mezzi pubblici o per poter gestire il proprio tempo come meglio si crede.

Ovviamente si tratta di una spesa che va ad incidere sul budget di viaggio. Al contempo però sono ormai molteplici le opportunità convenienti sotto questo punto di vista. Tra queste c’è quella proposta da piratinviaggio.it.

Il portale di viaggi come suo solito ha scovato dei prezzi talmente assurdi che quasi non sembrano veri. Andiamo a scrutarli nello specifico così da capire dove è più conveniente avvalersi di un’automobile in giro per l’Europa.

Noleggio auto 1 euro al giorno: scopri dove

Bucarest è sicuramente la scelta numero uno in tal senso. Prendere l’auto nella capitale romena ha un costo che definire irrisorio è un eufemismo. Con 1 euro al giorno si può andare in giro per la città e perché no spingersi fino agli affascinanti castelli della Transilvania. Nella simulazione del sito la proposta di noleggio va dal 31 maggio al 7 maggio.

Di fatto sarà maggiore la spesa per il carburante e per gli eventuali pedaggi. Altro particolare non da poco è che l’auto che viene messa a disposizione è una Ford Fiesta. Una macchina comoda e pratica allo stesso tempo.

Altri noleggi auto piuttosto convenienti

Una settimana di noleggio auto a Gran Canaria costa invece 24 euro (poco meno di 3,50 euro al giorno) mentre a Lisbona viene 25 euro in totale. Insomma, dei prezzi che invitano a nozze i viaggiatori che almeno sotto questo punto di vista possono abbattere e di molto le spese di viaggio.

Anche in questi altri due casi le vetture di cui si può usufruire sono di tutto rispetto, ovvero la Peugeot 108 e la Fiat 500. Insomma, spostarsi in autonomia durante una vacanza non è mai stato così economico. Per chi parte a entro fine giugno può essere davvero un grande affare da non lasciarsi scappare per nessun motivo.