Ryanair assume da domani: non occorre esperienza ma devi avere questo titolo | Lo stipendio è altissimo

Nuove assunzioni in Italia e all’estero per Ryanair. Vediamo i profili richiesti e i requisiti indispensabili per sbaragliare la concorrenza.

Ryanair è una nota compagnia aerea irlandese. Il Gruppo, che ha fondato il suo successo sui voli low cost, nasce nel 1985 ed in pochissimi anni è diventato il più grande in Europa.

La compagnia opera con quasi 2.500 voli al giorno da 79 basi, trasportando quasi 150 milioni di passeggeri. Vanta una flotta di 300 aeromobili in attività e ha un ordine di 183 Boeing 737 – 800 e un’opzione per altri 100 Boeing 737 MAX 200 che porterà per la fine dell’anno ad avere più di 520 aerei in attività.

Attualmente, il gruppo è tra i migliori nel settore dei voli e dei viaggi a basso costo e, sebbene, impieghi già quasi 16 mila collaboratori, ha in corso un’importante campagna di recruiting finalizzata a nuove assunzioni. Vediamo allora, quali sono le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Ryanair.

Nuove assunzioni Ryanair: le posizioni aperte

Ryanair è tra le più note compagnie di voli low cost ed in vista di un ampliamento della propria flotta è alla ricerca di nuove persone da assumere. La maxi campagna di recruiting riguarda personale di bordo e di terra. Le selezioni sono rivolte, in linea generale, a chi possiede una buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta, oltre che dei principali strumenti informatici. Un imprescindibile requisito è il possesso di un passaporto UE.

Al momento, Ryanair è alla ricerca di: Trainee Aircraft Machenic, Technical Training Instructor, Quality Assurance Engineer, Payroll Specialist Italy, Part 147 Technical Instructor, Compliance Monitoring Auditor, Ryanair Group BUZZ Cabin Crew (assistente di volo), Airworthiness Review Certificate (ARC Signatory) Engineer Malta Air.

Offerte di lavoro Ryanair: come candidarsi

Chi sogna di lavorare per una delle più grandi compagnie di volo d’Europa, farebbe bene a non lasciarsi sfuggire l’occasione e inviare ila propria candidatura. Farlo è molto semplice, basta collegarsi al sito del Gruppo alla sezione dedicata alle carriere “Ryanair Lavora con Noi”.

In questa sezione è possibile visionare tutti gli annunci e le posizioni aperte. Da qui si può rispondere direttamente all’annuncio di proprio interesse, compilando il form ed allegando il proprio curriculum vitae. Ricordiamo che l’azienda è alla ricerca di personale, non solo per l’Italia, ma anche per l’estero. Anche in questo caso, basterà selezionare la posizione di interesse e inviare il proprio cv.