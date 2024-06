Mi hanno annullato la prenotazione su Booking: sei vittima di una truffa pericolosa | Con i tuoi soldi prenotano voli e hotel a 5 stelle

Andiamo a scoprire come si articola questa nuova clamorosa truffa che riguarda il noto portale di viaggi Booking.com. Ecco il diabolico piano

Le truffe non vanno mai in vacanza, anzi in alcuni casi i truffatori aspettano che siano gli altri ad organizzare una partenza per poi provare a mettere a segno i loro tranelli diabolici. Proprio di recente infatti la nota piattaforma Booking.com ha lanciato un allarme in tal senso.

Infatti è in atto un meccanismo deleterio che sfrutta il buon nome del brand che ovviamente è estraneo a questi fatti. Di fatto i cybercriminali non si sono inventati nulla di nuovo, hanno solo rispolverato un vecchio tormentone ovvero il phishing.

C’è però un altro particolare su cui fanno leva e che può giocare un ruolo determinate a loro vantaggio. Come riportato da html.it/magazine il messaggio che viene recapitato alle povere vittime e che sembra provenire proprio da Booking.com può in fare dei danni irreparabili in pochi secondi.

Nello specifico, ecco cosa sta succedendo. Meglio prendere nota di tutto in modo tale da potersi far trovare pronti in caso di pericolo. D’altronde se si conoscono in anticipo le mosse del nemico si può batterlo.

Truffa Booking: come funziona

Il tutto inizia con una email o un messaggio in cui si avvisa l’utente che la sua prenotazione è stata cancellata a causa di un problema con il pagamento. Credendo che dietro la comunicazione ci sia davvero Booking molte persone cliccano sul link in allegato e cercano di completare l’operazione.

In realtà però il collegamento ipertestuale conduce ad un sito molto simile a quello del noto portale ma in realtà si tratta di un fake. Purtroppo però una volta inseriti i dati della carta di credito, i truffatori riescono ad ottenere l’accesso alle informazioni personali e possono iniziare ad agire a loro piacimento.

Come scongiurare questo losco raggiro

Difendersi da tutto ciò non è impossibile, ma richiede un po’ più di attenzione. In primis va verificato attentamente l’indirizzo email o il numero di telefono da cui proviene il messaggio. Nel caso insorgano dei dubbi è bene evitare di cliccare su qualsiasi link.

Contestualmente si può contattare direttamente Booking tramite i canali ufficiali, anche perché al pari di tanti altri siti non richiede l’aggiornamento dei dati di pagamento attraverso email o messaggi di testo. Già questo particolare dovrebbe lasciar presagire a qualcosa di marcio e quindi è meglio non inserire mai i propri dati personali e bancari.