Vieni a prendere i tuoi 940€: sta arrivando a tutti questa PEC | Finalmente hanno sbloccato i fondi

Sono in arrivo importanti aiuti per gli italiani, che potranno intascare fino a 940 euro. Ecco a chi spettano e come ottenerli.

Con lo scopo di aiutare i cittadini in situazioni di difficoltà economica a contrastare l’effetto del caro vita, sono state diverse le misure introdotte. Tra le principali, senza dubbio, la Carta Acquisti, la carta “Dedicata a te” e il Reddito alimentare, con le quali è possibile ottenere fino a 940 euro totali.

Chiaramente, l’importo non sarà riconosciuto a tutti ma solo ai cittadini in situazioni di difficoltà economica che soddisfano determinati requisiti.

Vediamo allora chi sono i fortunati beneficiari e come ottenere questo importante sostegno economico.

Bonus 940 euro: a chi spetta

Come abbiamo anticipato, grazie ad alcune importanti misure, i cittadini in situazioni di disagio economico possono ottenere un aiuto fino a 940 euro annui totali. Questo principalmente, grazie alla Carta Acquisti, alla carta “Dedicata a te” e al Reddito Alimentare. Per quanto riguarda la Carta Acquisti, si tratta di una carta prepagata rilasciata da Poste Italiane, che viene caricata bimestralmente dall’INPS con un importo di 80 euro, per un totale di 480 euro annui. L’importo caricato, che può essere utilizzato per pagare la spesa alimentare, per i farmaci o per pagare le bollette di luce e gas, viene riconosciuto a chi ha un indicatore ISEE non superiore a 8.052,75 euro ed ha all’interno del nucleo familiare almeno un minore di età inferiore a tre anni o un anziano ultrasessantacinquenne.

Un altro aiuto alle famiglie in maggiore difficoltà è la carta “Dedicata a te”, anche se al momento non ancora attiva. In questo caso, bisognerà attendere ancora qualche settimana per ricevere 460 euro una tantum spendibili per l’acquisto di generi di prima necessità, per fare rifornimento alla propria auto o per l’acquisto di abbonamenti o biglietti per il trasporto pubblico. Infine, in alcune Regioni italiane è previsto il Reddito alimenta che, sebbene non si tratti di un aiuto prettamente economico, prevede la distribuzione di generi alimentari invenduti dalla GDO, a chi versa in stato di povertà assoluta.

Come ottenere il bonus 940 euro

A conti fatti, cumulando gli accrediti bimestrali sulla Carta Acquisti e il contributo una tantum riconosciuto sulla carta “Dedicata a te”, chi ne ha diritto può ottenere fino a 940 euro totali. Senza contare, poi, la possibilità offerta in alcune regioni italiane di beneficiare del Reddito alimentare.

Per ottenere i benefici, però, l’iter non è uguale per tutti. Ricordiamo, infatti, che per ottenere la Carta “Dedicata a te” non è necessario presentare alcuna domanda, considerato che chi ne ha diritto viene contattato direttamente dall’INPS. Discorso diverso per la Carta Acquisti. In questo caso, infatti, bisognerà presentarsi agli uffici postali e compilare un apposito modulo.