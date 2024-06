Palestre gratis, ora non hai più scuse: per allenarti ti pagano più di 200€ | Fai anche sauna e bagno turco

Tutti sanno che praticare regolarmente attività fisica fa bene alla salute di mente e corpo ed essere pagati per farlo è ancora meglio!

Tutti sanno che fare sport fa bene alla salute. A confermarlo anche diversi studi scientifici, secondo cui, fare sport contribuisce ad allungare la vita.

In particolare, riduce il rischio di ammalarsi di diabete e di avere problemi al sistema cardio vascolare, previene e riduce l’osteoporosi, abbassa significativamente il rischio di obesità, mentre favorisce il buon umore, riducendo i sintomi di ansia, depressione e stress.

Tuttavia, secondo i dati ISTAT, nel nostro Paese il 38 per cento delle persone da 3 anni in su ha dichiarato di non praticarne. Tra i principali motivi, sicuramente, i tanti impegni lavorativi. La pratica sportiva viene troppo spesso trascurata a causa del lavoro. Ecco perché il titolare di un bar di Villa Resi a Varna ha lanciato una eccezionale iniziativa per i suoi dipendenti. Di seguito tutti i dettagli.

Bonus palestra per i dipendenti: a chi spetta

Praticare sport è un vero e proprio toccasana per la salute fisica e mentale di ogni individuo. Lo sa bene, come riportato dal Corriere, Christian Gallonetto, titolare di uno storico bar di Villa Resi a Varna, a pochi chilometri da Bressanone. L’imprenditore consapevole del fatto che un dipendente in buona salute e in forma rappresenti una marcia in più per l’attività, ha adottato una strategia innovativa. “Ho pensato di inserire benefit che a me personalmente portano felicità. – ha esordito l’uomo – Visto che lo sport mi rilassa e mi rende meglio disposto verso le persone, ho deciso di trasferire questo benessere al mio personale. I miei collaboratori possono dedicare tre ore settimanali, regolarmente retribuite, all’attività fisica nella mia palestra adiacente al bar.”

Una soluzione accolta con entusiasmo dai dipendenti dello storico bar, che potranno usufruire di diversi attrezzi per allenare tutto il corpo. “Voglio che le persone che ho intorno siano felici di quello che fanno” ha commentato il titolare del bar “Pierino’s”, Christian Gallonetto. Ma non è tutto perché l’imprenditore ha introdotto anche un benefit per chi rinuncia alla sigaretta.

Bonus anti-fumo

Oltre a promuovere l’attività fisica, il titolare del bar di Villa Resi a Varna, ha introdotto anche un bonus per chi non fuma. Il bonus anti – fumo, consiste in una mancia di 50 euro mensili per chi si astiene dalla pausa sigaretta durante l’orario di lavoro.

“Lo stesso vale per i non fumatori – ha sottolineato Gallonetto – perché anche loro migliorano il benessere tra colleghi e con i clienti [..]”.