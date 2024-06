Se butti qui la tua spazzatura ti do 300€: dici addio alla raccolta differenziata | In questi Comuni si sono arricchiti tutti

Ecco l’iniziativa che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le persone a gettare i rifiuti in un apposito luogo. I dettagli da conoscere

Il tema dei rifiuti è sempre molto delicato e per questo è importante che un po’ tutti nel loro piccolo provassero a fare qualcosa per cambiare lo stato delle cose. La raccolta differenziata è già un grande passo, ma purtroppo non basta.

Serve qualcosa in più, che possa essere ancor più prolifico per sovvertire le sorti dell’ambiente, ormai perennemente falcidiato dai rifiuti di ogni genere. A tal proposito però, così così come riportato da siracusaoggi.it qualcosa si muove.

Si tratta di una bellissima iniziativa del comune di Floridia (situato in provincia di Siracusa), che ha deciso di incentivare i propri cittadini per cercare di raggiungere un prestigioso obiettivo per quanto concerne i rifiuti.

Andiamo a scoprire come si articola nello specifico e quali possono essere i vantaggi per coloro che decideranno di aderire alla causa. Seppur possa sembrare incredibile i premi sono decisamente stimolanti ed interessanti.

L’iniziativa del Comune di Floridia

In pratica nella piccola cittadina siciliana a partire dalla seconda settimana di giugno chi porta i rifiuti (plastica, alluminio, carta, cartone e vetro) direttamente al Centro Comunale di Raccolta può ottenere in cambio un premio in denaro sulla base del quantitativo di immondizia conferito.

Nello specifico viene conferita una carta prepagata su cui verrà caricata la liquidità derivante da questa lodevole attività. D’altronde un incentivo pecuniario riesce sempre a fare una certa presa, soprattutto in Italia, dove la gente difficilmente si lascia sfuggire l’opportunità di poter avere qualche soldo in più in tasca.

L’annuncio da parte del sindaco Marco Carianni

A rendere nota questa geniale idea ci ha pensato direttamente il sindaco di Floridia Marco Carianni che sui canali social del comune ha spiegato che questa nuova raccolta ha come finalità quella di evitare che la gente butti tutto in giro o lasciano sotto la loro abitazione i rifiuti indifferenziati.

Tutte le specifiche del caso saranno fornite successivamente. Al momento ciò che conta è che è a breve si partirà così da poter finalmente dare un contributo serio al territorio. L’auspicio è che su questa scia anche altre località italiane e non solo possano varare dei progetti simili. Il quadro globale purtroppo è talmente drammatico che anche una piccola goccia nell’oceano può essere importante per cercare di cambiare lo stato delle cose.