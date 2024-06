“Ho perso 7 kg in 10 giorni”, tutto merito del cous cous | Il piano alimentare è semplicissimo: mangi più del dovuto

Chi sta cercando di sbarazzarsi dei chili di troppo, dovrebbe valutare l’idea di inserire il cous cous nella propria dieta. Ecco perché questo piatto aiuta a dimagrire.

Il cous cous è un piatto di origine nordafricana, entrato nel corso dei secoli sempre più a far parte della gastronomia europea, tant’è che attualmente è tra i più conosciuti nel Vecchio Continente. Semplice da preparare, il cous cous può essere abbinato a verdure, carne o pesce in umido, ed ha un gusto davvero delizioso. In più, questo piatto ha interessanti proprietà nutritive e benefiche per il nostro corpo.

Ricco di carboidrati complessi, il cous cous è un’eccellente fonte di energia per il nostro organismo. Ma non è tutto, perché contiene anche una buona dose di fibre utili al buon funzionamento dell’intestino. Non mancano vitamine e sali minerali. In particolare, la presenza di vitamine B favorisce il metabolismo cellulare e il fosforo è un vero e proprio toccasana per le ossa. Una caratteristica interessante è che essendo privo di colesterolo, il cous cous è ottimo anche per il sistema cardiovascolare.

Non tutti lo sanno, ma il cous cous è un alimento eccellente anche per la dieta. Infatti, aumenta il senso di sazietà e grazie all’elevato assorbimento di acqua, contiene pochi grassi. Vediamo allora come inserirlo in un piano alimentare per dire addio a 7 chili in meno di dieci giorni.

Cous cous per dimagrire

Molti dietologi e nutrizionisti inseriscono il cous cous nei piani alimentari per perdere peso. Grazie alle sue caratteristiche e proprietà, che ne fanno un prodotto leggero e facile da abbinare anche ad altre pietanze, si può trovare facilmente in diversi tipi di dieta.

Dal punto di vista calorico, il cous cous, soprattutto se senza condimento, ha pochissime calorie: ogni 100 grammi equivale a circa 110/115 calorie, per cui, risulta perfetto per chi vuole mantenersi in forma o vuole sbarazzarsi dei chili di troppo.

Dieta del cous cous: esempio di menù settimanale

Come abbiamo visto, il cous cous può essere una pietanza ideale per chi vuole mantenere la linea o dimagrire. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione al condimento. Accompagnare il piatto con carne poco magra o con un brodo molto ricco, potrebbe far ottenere il risultato opposto.

L’ideale è consumare il cous cous nei pasti principali, dunque a pranzo e a cena, con condimenti a base di verdure, come ad esempio, bietole, broccoli, cavoli o spinaci.