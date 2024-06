Wycon è alla ricerca disperata di personale: non occorre esperienza ma solo questa ‘passione’ | Ecco il link per candidarti

Wycon, nota azienda nel settore dei cosmetici, è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Ecco come candidarsi e come ottenere il posto.

Wycon Cosmetics è una nota azienda italiana, leader nel settore dei cosmetici. Fondato da Gianfranco Satta e Raffaella Pagano nel 2009, il gruppo è specializzato nella cosmetica professionale. Nello specifico, si occupano di produrre e commercializzare prodotti per il trucco e per la body e skin care all’avanguardia.

Negli anni, l’azienda è cresciuta in maniera esponenziale, tant’è che oggi conta più di 200 negozi, sia a gestione diretta che affiliati, e migliaia di dipendenti. Presente anche all’estero, Wycon è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio gruppo di lavoro.

Vediamo quali sono i profili maggiormente ricercati e come candidarsi alle offerte di lavoro Wycon.

Nuove assunzioni Wycon Cosmetics: i profili maggiormente ricercati

La Wycon Cosmetics cerca personale per ampliare il suo organico. Le offerte di lavoro del gruppo sono, generalmente, ricolte a candidati a vari livelli di carriera e senza esperienza, per i quali sono disponibili stage e corsi di formazione.

Sono diversi i profili ricercati per i punti vendita di Campania, Lombardia, Sicilia, Lazio, Emilia Romagna e altre regioni d’Italia. Nello specifico, le figure ricercate al momento sono: Sales Assistant / Addetti alla Vendita, Sales Assistant in Stage, Store Mangaer, Retail Area Manager. Diverse sono anche le posizioni aperte per lavorare all’interno delle sedi corporate del gruppo. I requisiti richiesti variano, chiaramente, in base alla posizione desiderata, anche se la carta vincente è la forte passione per il settore della cosmetica.

Offerte di lavoro Wycon: come candidarsi

Chi ha una forte passione per il settore della cosmetica non dovrebbe lasciarsi sfuggire le occasioni di lavoro di Wycon Cosmetics. Candidarsi è davvero molto semplice, basta collegarsi alla pagina web del gruppo, alla sezione dedicata alle carriere “Wycon Cosmetic Lavora con Noi”. Qui sarà possibile visionare tutti gli annunci di lavoro e rispondere direttamente a quello di interesse. Una volta aperto l’annuncio non resta che compilare il form ed allegare il proprio curriculum vitae.

Il gruppo offre l’opportunità, qualora non ci fosse qualche annuncio di interesse, di inviare anche un’autocandidatura spontanea. In questo caso, il candidato dovrà inviare il proprio cv per mail, all’indirizzo di posta elettronica job@wyconcosmetics.com, indicando la posizione di interesse. Ad ogni modo, si consiglia di visitare di tanto in tanto il sito, in vista di future assunzioni.