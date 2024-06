La dieta vegetariana non è la migliore: se vuoi perdere subito 6 kg devi fare come Lucia | Mangi un botto e dimagrisci

Secondo diversi studi, la dieta vegetariana non sarebbe l’ideale per buttar via i chili di troppo: ecco il piano alimentare per perdere subito 6 kg.

Alzi la mano chi non desidera sbarazzarsi dei chili di troppo velocemente! Perdere peso in poco tempo è una delle richieste più cercate. Come dimagrire in fretta? Cosa fare per dimagrire velocemente? Esiste una dieta davvero efficace?

Ebbene, è inutile girarci intorno, dimagrire non è un’operazione facilissima e non tutti riusciamo a perdere peso alla stessa velocità. Una cosa, però, è certa. Per dimagrire è indispensabile impegno e forza di volontà, oltre che praticare una regolare attività fisica e seguire una dieta bilanciata.

Secondo diversi studi, infatti, i piani alimentari che prevedono solo frutta e verdura, la dieta vegetariana per intenderci, non sarebbe la migliore per dire addio ai chili di tropo. Vediamo allora cosa fare e cosa mangiare per perdere subito 6 kg.

La dieta migliore per perdere peso

Tutti sanno che per dimagrire è fondamentale, anzitutto, l’impegno e la forza di volontà. Ovviamente, a questo va associato l’esercizio fisico. Fare attività sportiva è, senza dubbio, tra i modi più efficaci per favorire la perdita di peso. Il movimento, infatti, favorisce il dispendio energetico e il dimagrimento. Inoltre, è necessario ridurre la quantità di calorie assunte e preferire cibi salutari e vari.

Diverse ricerche scientifiche, hanno evidenziato come le diete varie siano migliori. Variare gli alimenti, non solo rende la dieta meno monotona e quindi più sostenibile, ma riduce significativamente il rischio di carenze nutrizionali. Nel proprio piano alimentare non andrebbe escluso niente. Ad esempio, seguire una dieta vegetariana che esclude totalmente gli alimenti di origine animale, può comportare una carenza di vitamina B12. Secondo gli esperti, chi segue una dieta equilibrata riesce ad ottenere risultati soddisfacenti, senza correre il rischio di avere carenze nutrizionali. In più, una dieta equilibrata aiuta a migliorare la salute del cervello e il benessere mentale.

Quanti chili si possono perdere con una dieta equilibrata

Seguendo una dieta equilibrata si ha la certezza di dire addio ai chili di troppo, senza rischiare carenze nutrizionali o perdita muscolare.

Una perdita di peso salutare varia da 0,5-1 chilo a settimana. Questo si traduce in una perdita di circa 2-4 chili al mese. Perdere peso gradualmente è la strada giusta per un dimagrimento sano e duraturo.