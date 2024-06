Ti bastano 90€ per visitare Madrid con chi ti pare: hotel e volo tutto incluso | Scegli tra queste attrazioni gratis

Con meno di 100 euro potrai lasciarti andare al fascino della Capitale spagnola e alla sua “vida loca”. Tutti i dettagli della promo

Se non sei un amante del mare o della montagna nel corso della prossima estate potresti optare per la città. Certo, bisognerà mettere in conto delle temperature elevate e talvolta asfissianti, ma al contempo si può beneficiare di un risparmio di non poco conto.

Su questa scia il portale piratinviaggio.it ha scovato dei prezzi imbattili per un soggiorno nella ridente Madrid, che seppur non abbia nelle vicinanze dei luoghi in cui poter beneficiare di un po’ di refrigerio, può essere un’ottima alternativa nel corso della stagione calda.

Musei, parchi e tanta movida sono tra le peculiarità di questa città che riesce sempre a lasciare a bocca aperta chiunque decida di visitarla. Dunque non resta che andare a scrutare questa incredibile soluzione low cost.

È bene però specificare che si tratta di un’opportunità che vale fino a settembre. Insomma, non c’è troppo tempo per tentennare, una volta schiarite le idee non bisogna fare altro che prenotare per poi lasciarsi andare alla “caliente ciudad”.

Madrid: pacchetto volo+hotel a meno di 100 euro

Partendo dai voli, la pratica si può espletare con 37 euro a persona andata e ritorno (con partenza da Milano Malpensa). Il soggiorno a Madrid è invece di 2 notti e il costo complessivo è di 54 euro a persona. Il tutto quindi a soli 91 euro a testa.

La struttura prescelta è l’Hostal Jq Madrid 1 ed è situato a soli 200 metri dalla Puerta del Sol. Offre camere moderne e spaziose con aria condizionata, connessione Wi-Fi, bagno privato e doccia idromassaggio. Tra le altre attrazioni vicine ci sono il Palazzo Reale e la Plaza Mayor che si possono raggiungere a piedi in pochi minuti.

Come prenotare questo viaggio mozzafiato

La particolarità di questo pacchetto è che rispetto ad altri non va prenotato congiuntamente. Infatti per i voli è preferibile utilizzare Skyscanner (applicazione che consente di trovare i voli a prezzi economici), mentre per quanto concerne l’hotel è necessario effettuare la transazione su Trivago.

Tornando invece alla questione aeroporto, se partire da Malpensa può risultare scomodo ci sono tantissime altre opportunità. In totale sono ben 17 gli scali italiani collegati con la città simbolo della Spagna, tra cui si possono annoverare sicuramente Roma Fiumicino, Napoli, Verona, Torino, Firenze, Pisa, Bari, Venezia, Brindisi, Palermo e Cagliari. Insomma si può partire da ogni parte d’Italia.