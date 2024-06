Zanzare pericolose in arrivo in Italia: non bastano repellenti e spray per liberarsene | La vera soluzione è questa: costa 20 centesimi

Con l’arrivo dei primi caldi si riaccende il pericolo zanzare. Questi fastidiosi insetti possono essere una grossa minaccia per la nostra salute. Ecco il rimedio più efficace ed economico per sbarazzarsene.

L’estate è alle porte e l’arrivo dei primi caldi solleva la questione zanzare. Le zanzare sono insetti molto fastidiosi che con le loro punture possono causare ponfi pruriginosi, arrossati e spesso dolorosi, ma non solo! Infatti, alcune specie sono vettori di pericolose malattie, come Chikumgunya, Dengue e Febbre del West Nile, che possono causare quadri clinici anche gravi.

Da diversi anni, alcuni studiosi sono alla ricerca di una soluzione che metta freno alla diffusione delle zanzare che, secondo diversi studi, sono gli animali che mietono più vittime ogni anno. Sarebbero quasi 830 mila le morti, ogni anno, imputabili a questi insetti.

Ecco perché risulta indispensabile conoscere qualche rimedio per sbarazzarsene.

Zanzare: i rimedi per dirgli addio

Nel nostro Paese esistono quasi 65 specie di zanzare e abbiamo il triste primato di avere il maggior numero rispetto a tutti gli altri Paesi del Vecchio Continente. Questi insetti rappresentano una delle più grandi preoccupazioni nei giorni caldi, soprattutto, perché oltre a causare con le loro punture ponfi pruriginosi, arrossati e spesso dolorosi, sono incredibili vettori di malattie anche molto gravi per l’uomo.

Molti scienziati, già da diversi anni studiano come dare un freno alla diffusione delle zanzare, nel frattempo noi dobbiamo attrezzarci a trovare qualche rimedio efficace per proteggerci.

Rimedi contro le zanzare

Tutti sanno che in commercio esistono diverse formulazioni in grado di allontanare le fastidiose zanzare o di alleviare gli effetti delle loro punture. Tuttavia, molti contengono sostanze chimiche a loro volta nocive per la nostra salute. Ecco perché potrebbe essere utile sapere che esistono anche delle valide alternative totalmente naturali, dunque, assolutamente innocue per gli uomini.

Tra le soluzioni più indicate, sicuramente, l’olio di eucalipto limone e l’olio di neem. Inoltre, soprattutto per evitare le fastidiose punture di notte, è consigliato indossare pigiami a maniche lunghe e pantaloni lunghi e utilizzare le zanzariere. Sono molto utili anche i dispositivi repellenti per zanzare ad ultrasuoni. Questi strumenti emettono suoni che risultano sgradevoli e spaventosi per questi insetti, così che, li tengono alla larga, senza risultare nocivi per l’uomo. Meglio poi, stare attenti a non attirare le zanzare evitando ristagni d’acqua, anche piccolissimi, nelle eventuali piante in balcone. L’acqua stagnate è l’habitat preferito da questi insetti per deporre le loro uova e renderebbe davvero difficile dirgli addio per sempre.