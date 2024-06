Se sogni di visitare l’Egitto e vuoi fare una crociera sul Nilo, ti bastano poco più di 900€ | Hai tempo fino a lunedì

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di visitare l’Egitto in lungo e in largo ad un prezzo praticamente stracciato. Ecco tutti i dettagli

L’Egitto è una terra che da sempre affascina tutti grazie alla sua storia millenaria e alle sue bellezze uniche al mondo. Chi si reca in vacanza in questo paese lo fa con l’intenzione di visitare i principali siti storici e archeologici, ma in realtà si può accorpare anche lusso e relax.

L’offerta che andremo a scrutare in questa sede ha davvero dell’incredibile visto che comprende tutta una serie di escursioni e pernottamenti mozzafiato. A renderla nota è stato il sito piratinviaggio.it, sul quale è possibile trovare tutti i dettagli della proposta.

Grazie a questo straordinario viaggio che comprende 11 notti in totale di fatto si può fare un bel tour del paese nordafricano che può vantare davvero tantissime perle tutte da scrutare. Siete curiosi di conoscere tutti i dettagli?

Allora tenetevi forte e preparatevi a questo tour idealistico dell’Egitto con l’auspicio che possa poi diventare reale il prima possibile. La storia e la cultura di questo paese vi aspettano a braccia aperte.

Egitto: volo, hotel e crociera sul Nilo a soli 1.000 euro

Il pacchetto è composto da voli andata e ritorni da diversi scali nostrani, transfer aeroportuale e assistenza, volo interno Cairo-Luxor e un soggiorno di 11 in pensione completa diviso tra un hotel a 5 stelle (per 4 notti) e un’affascinante crociera sul Nilo a 5 stelle di 7 notti.

Ma non è tutto. Oltre a tutti i servizi sopracitati si può godere anche delle escursioni le visite previste dal programma e delle guida egittologa locale per l’intera durata del viaggio. Particolari di non poco conto insomma.

Le possibili date e i principali luoghi di interesse compresi nel pacchetto

Tra le località che si andranno a visitare nel corso della permanenza in Egitto ci sono naturalmente le Piramidi di Giza, Luxor, la Valle dei Re e Assuan solo per citarne alcune. Adesso che il quadro è completo non resta che andare a vedere le possibili date. Nella simulazione proposta dai pirati la partenza è fissata da Milano il prossimo 10 luglio e il ritorno è in programma il 21 luglio.

La proposta è per due persone e il prezzo è di 1.049 euro a testa. Per chi abita in altre zone d’Italia ci sono altre opzioni di partenza da Roma, Bologna, Napoli e Venezia. A differenza di altri viaggi, non c’è nessuna fretta, la proposta è valida fino ad inizio 2025 (ovviamente con delle oscillazioni di prezzo).