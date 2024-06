Creme abbronzanti fai da te, non comprare più prodotti costosi: con 2 ingredienti risolvi il problema | La tua pelle sarà super fino a Natale

Tutti sanno che in commercio è possibile trovare creme abbronzanti di tutti i tipi, marchi e prezzi, ma non tutti sanno che esiste un modo per realizzarli da soli, con soli due ingredienti.

La crema abbronzate è un prodotto che aiuta a dare alla pelle un effetto abbronzato, senza ricorrere all’esposizione alle radiazioni ultraviolette (UV). Normalmente, gli autoabbronzanti si presentano in forma fluida, molto simili alle creme solari e una volta applicati e lasciati in posa sulla pelle, donano all’incarnato una colorazione ambrata, simile a quella data dai raggi del sole.

In commercio ne esistono di diverso tipo, marchi e prezzi, ma sebbene le formulazioni si siano evolute molto nel tempo, non è escluso che alcune creme abbronzanti contengano sostanze chimiche potenzialmente dannose.

Fortunatamente, anche se i pochi lo sanno, esiste un modo per realizzare un autoabbronzante “fai da te”, bastano soli pochi minuti e qualche ingrediente. Vediamo allora come fare una crema abbronzante in casa.

Crema abbronzante fai da te: gli ingredienti

Realizzare un autoabbronzante in casa può essere davvero soddisfacente, inoltre, bastano pochi minuti e qualche ingredienti. L’autoabbronzante fai da te consente, inoltre, di selezionare personalmente i componenti e, dunque, essere certi al 100% della loro sicurezza.

Prima di procedere è necessario avere a disposizione: ¼ di tazza di burro di cacao, ¼ di tazza di olio di cocco, 2 cucchiai di olio di mandorle dolci, 1 cucchiaio di olio di nocciola, 1 cucchiaio di olio di semi di carota, ¼ di cucchiaino di mica in polvere (opzionale).

Come realizzare una crema abbronzante in casa

Una volta raccolto tutto l’occorrente si può passare alla realizzazione della crema abbronzante. Per iniziare, occorre fondere a bagnomaria, il burro di cacao e l’olio di cocco, facendo attenzione a non surriscaldarli. Una volta fusi e ottenuto un composto omogeneo, sarà possibile toglierli dal fuoco e aggiungere l’olio di mandorle dolci, l’olio di nocciola e l’olio di semi di carota e poi mescolare tutto. Infine, a scelta può essere aggiunta la mica in polvere. Questo elemento serve a donare un effetto scintillante alla crema. La miscela ottenuta andrà poi versata in un contenitore pulito e lasciata raffreddare a temperatura ambiente fino a che non si solidifica.

Una volta pronta, puoi applicare la tua crema abbronzante sulla pelle pulita e asciutta, massaggiando fino a completo assorbimento. Seguendo scrupolosamente il procedimento, si possono ottenere dei risultati davvero soddisfacenti e sfoggiare una leggera tintarella su una pelle super idratata.