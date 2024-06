Se usi il sale in questo modo ingrassi il doppio: nessuno ti ha mai svelato questo trucco | Ora dimagrirai senza rinunce

Il sale è un condimento che va usato in un certo modo o si rischia di metter su parecchi chili. Vediamo allora cosa fare per dimagrire senza rinunce.

Spesso, chi vuole sbarazzarsi dei chili di troppo tende a rinunciare al sale e a prediligere alimenti a basso contenuto di sodio. Ma è veramente la scelta giusta? Forse no.

Il sale è un elemento importante per la vita di ogni essere umano e apporta diversi benefici. Vera e propria fonte di sodio, minerale importantissimo per l’organismo, contribuisce a regolare la trasmissione degli impulsi nervosi, favorisce l’equilibrio dei liquidi, uccide i batteri grazie al suo potere osmotico, inoltre, quello iodato fa belle alla salute della tiroide. Insomma, il sale è indispensabile al buon funzionamento di tante funzioni nel nostro organismo, tuttavia, è importante non eccedere con il consumo.

Infatti, consumare dosi eccessive di sale può avere un effetto molto negativo sulla salute. Proprio come sostiene l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), assumere troppo sale (cioè oltre i 4 – 5 g al giorno) è assolutamente nocivo.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato, infatti, che un eccessivo consumo di sale sia strettamente collegato a problemi di pressione alta, osteoporosi, aumento del rischio di tumori allo stomaco e indirettamente di molti altri disturbi. Dunque, il vero problema nel consumo di sale è l’eccesso. Al contrario, se assunto nelle dosi giuste, il sale non solo è benefico ma è necessario al nostro organismo. Ma rappresenta davvero un ostacolo per chi vuole dimagrire? Scopriamolo di seguito.

Il sale fa ingrassare?

Come abbiamo appena visto, il sale se consumato nelle giuste quantità non solo fa bene all’organismo ma è assolutamente necessario. Viceversa, consumarne in eccesso può causare danni anche seri. Ma davvero rappresenta un ostacolo per chi vuole dimagrire? Sì e no.

Diciamolo subito, il sale no fa ingrassare! Questo elemento non determina un aumento diretto della massa grassa, tuttavia, chi desidera perdere peso dovrebbe stare attento alle quantità che assume perché incide sulla ritenzione idrica. Ridurre il consumo di sale, invece, contribuisce ad eliminare i liquidi in eccesso e contribuisce a perdere peso.

Quanto sale consumare per stare bene

Il sale è un elemento necessario al buon funzionamento del nostro organismo, ma è importante stare attenti alle quantità assunte. In caso contrario, infatti, i rischi per la nostra salute sono veramente tanti.

Secondo gli esperti, in una dieta bilanciata non andrebbero assunti più di 6 grammi al giorno.