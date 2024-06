Smettila di lamentarti e inizia a dimagrire così: la dieta del porridge non delude nessuno | Elimini 4 kg in 2 giorni

Chi vuole perdere peso, ma proprio non riesce a trovare una soluzione adatta alle sue esigenze, dovrebbe provare la dieta del porridge. Ecco cosa c’è da sapere.

Sbarazzarsi dei chili di troppo non è mai facile, soprattutto, per chi proprio non riesce a fare qualche rinuncia! Eppure, esistono tantissime soluzioni che aiutano a perdere peso e ritrovare la forma. Tra quelle più in voga in questo momento, sicuramente, la dieta del porridge.

Questo piano alimentare, basato per l’appunto sul porridge, permette di dire addio ai chili in più, senza troppi sacrifici e senza “morire di fame”.

Vediamo allora, come funziona e perché è così efficace.

Porridge: perchè aiuta a dimagrire

Il porridge è un piatto di origine anglossasone a base di fiocchi d’avena. Del resto, la parola porridge tradotta in italiano significa letteralmente “pappa d’avena”. Questo piatto è una vera istituzione nei paesi di origine, ma è apprezzato anche nel resto del mondo. Consumato, soprattutto, a colazione nella sua versione dolce, il porridge offre diversi benefici al nostro corpo.

Secondo gli esperti, una porzione di questo alimento offre sorprendenti livelli nutrizionali. In particolare, stando ai dati raccolti dal Dipartimento dell’agricoltura del Stati Uniti, la “pappa d’avena” senza glutine è ricca di proteine, e diverse vitamine essenziali come, ad esempio, la vitamina B e i folati. In più, è una vera e propria fonte di minerali come: ferro, potassio e magnesio. Come ha evidenziato uno studio pubblicato nel 2015 sulla rivista specializzata Nutrition Research, le persone adulte che consumano porridge tendono a seguire un’alimentazione di miglior qualità, dunque, a mantenere il proprio peso forma e una linea invidiabile. Tuttavia, è importante stare attenti a come lo si mangia. Ecco la ricetta del porridge per dimagrire.

La ricetta del Porridge per dimagrire

Come abbiamo anticipato, il porridge è un piatto di origine anglosassone, a base di fiocchi d’avena che offre numerosi benefici alla nostra salute. Questo piatto sano e ricco di proprietà benefiche è anche molto semplice da realizzare.

Preparare il porridge è un vero e proprio gioco da ragazzi e bastano pochissimi minuti. Basta avere a disposizione dei fiocchi d’avena (al naturale o aromatizzati), del latte, dello yogurt, della cannella e del cacao amaro. A piacere si può aggiungere della frutta come mele, mirtilli, banane, della frutta secca, del cioccolato fondente e dei semi di chia. Una volta raccolto tutto l’occorrente, non resta che versare in un pentolino i fiocchi d’avena insieme al latte e cuocere a fuoco lento, fino a raggiungere una consistenza cremosa. A questo punto è possibile aggiungere il resto e gustarsi questo piatto delizioso e leggero!