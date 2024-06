Con 10€ in tasca vado in Grecia: tutti lo deridevano, ma si sbagliavano | Hotel a 4 stelle e spa inclusa: blocca la promo

La vacanza in Grecia non è mai stata così economica. Ecco dove puoi pernottare quest’estate spendendo una cifra irrisoria

Hai voglia di sole e mare? E allora non puoi che approfittare di una fantastica promo per la Grecia valida per tutto il periodo estivo. Senza spendere ingenti capitali potrai goderti una vacanza all’insegna del relax.

Nello specifico si tratta dell’isola di Naxos la più grande e rinomata dell’arcipelago delle Cicladi. Il noto portale piratinviaggio.it ha scovato un’offerta sensazionale che consente di poter soggiornare in pieno centro a soli 11 euro a notte.

Ebbene si, avete sentito bene. Molto meno di un biglietto aereo o treno per qualsiasi destinazione di mare italiana o europea. Il tutto in una struttura che oltre ad un’ottima posizione vanta tutta una serie di peculiarità.

Andiamo a scrutare tutte le sfaccettature di questa opportunità, che soprattutto chi ama il mare non dovrebbe lasciarsi scappare per nessun motivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito al pacchetto vacanza per Naxos.

Naxos a 11 euro a notte: i dettagli della struttura

La struttura prescelta è il Sea View Apartaments & Studios ad Agia Anna che si trova proprio di fronte alla spiaggia. Le sistemazioni sono dotate di bagno privato con doccia, angolo cottura e balcone vista mare. Nella simulazione proposta dai “pirati” viene proposto un soggiorno per 4 persone dal 7 all’8 giugno ad 11,50 euro a persona, per un totale di 46 euro.

Un altro grande punto a favore è il parcheggio gratuito, soprattutto se si considera che queste isolette si girano per lo più in macchina. Insomma, a fronte di un esborso davvero minimo ci si potrà godere delle spiagge mozzafiato, del cibo delizioso e immergersi una cultura dal fascino antico ma che ha al contempo ha un bello sguardo rivolto al futuro.

Possibili pacchetti e date alternative

Ovviamente le date e il numero di persone si possono modificare a propria scelta e fino a settembre c’è ampia disponibilità a prezzi sempre piuttosto convenienti. Anche ad agosto nella fase clou della stagione si può arrivare al massimo a 68 euro a testa a notte per i soggiorni in 2. Di fatto da nessuna parte in quel periodo si paga così poco.

Dunque non resta che elaborare la propria vacanza per poi prenotare. Per giungere sull’isola dall’Italia con tutta probabilità è necessario uno scalo, ma non è da escludere che nel corso dell’estate possa saltar fuori anche qualche volo diretto o per qualche isola vicina.