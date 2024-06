‘Non mi avete detto nulla, ora vi querelo’, l’ennesima lotta tra poveri: addio per sempre al bonus | Lo Stato lo cancella subito

Nuovamente al centro di accese polemiche il bonus psicologo. Ecco perché molti, pur avendone diritto, non potranno accedere alla misura.

Istituito dall’ex Governo Draghi, il bonus psicologo è un contributo riconosciuto a chi deve sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapie.

Inizialmente introdotto per rispondere alle esigenze dei cittadini più colpiti dagli effetti della pandemia, la misura è stata prorogata anche nel 2023 e nel 2024, innalzandone anche l’importo massimo che è passato da 600 a 1.500 euro, a seconda del valore dell’indicatore ISEE.

Tuttavia, a causa delle scarse risorse a disposizione, il bonus psicologo non sarà riconosciuto a tutti i richiedenti, anche se in possesso di tutti i requisiti necessari. Infatti, alla scadenza delle domande il 31 maggio 2024 saranno elaborate delle graduatorie, dando priorità a chi ha un valore ISEE più basso. Vediamo chi dovrà rinunciare al contributo.

Bonus psicologo 2024: chi dovrà dirgli addio

Prorogato anche per il 2024, il bonus psicologo ha visto un innalzamento dell’importo massimo riconosciuto, passato da 600 a 1.500 euro ad avente diritto, in base al valore dell’indicatore ISEE. Tuttavia, le risorse stanziate sono molto limitate (10 milioni di euro), a fronte di quasi 400 mila domande. Come ha spiegato David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale Ordine degli psicologi(Cnop): “Non abbiamo ancora i dati aggiornati sulle domande effettuate, saranno disponibili nei primi giorni di giugno, ma ci aspettiamo numeri considerevoli. Già all’inizio maggio le domande erano molte, oltre 350 mila. Ce ne aspettiamo almeno 400 mila, un numero raggiunto già per il primo bonus. Penso che avremo lo stesso exploit”.

Per via delle risorse limitate, alla scadenza del 31 maggio 2024, saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto, dando priorità a chi ha un ISEE più basso e ha presentato prima la domanda. Dunque, potrebbe essere escluso dalla misura chi, anche se con ISEE al di sotto dei 50 mila euro, ha un valore più alto e ha presentato dopo la domanda per accedere al bonus.

Bonus psicologo 2024: cosa succede?

Come abbiamo anticipato, anche in caso di domanda accolta non è detto che il bonus psicologo venga effettivamente erogato a tutti gli aventi diritto, per via della mancanza di risorse disponibili. La priorità verrà data a chi ha un ISEE più basso in base all’ordine di arrivo delle domande.

Sarà poi l’INPS a rendere note le graduatorie, mentre l’esito della richiesta sarà notificato tramite sms o email ai recapiti indicati dal richiedente nella domanda.