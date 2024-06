Se sei un lavoratore dipendente ti spettano più di 4000€ di arretrati: tutto merito dell’Agenzia delle Entrate | Presenta subito la domanda

Ottime notizie per i lavoratori dipendenti che potrebbero intascare oltre 4 mila euro. Ecco cosa fare per averli.

La normativa nel nostro Paese prevede diverse agevolazioni per i lavoratori dipendenti che, in alcuni specifici casi, possono superare i 4 mila euro annuali. Nello specifico, parliamo di alcune agevolazioni fiscali che, se sommate, possono dare diritto ad un benefit di diverse migliaia di euro.

I dipendenti versano, ogni mese in busta paga, le imposte dovute sul reddito. In questo caso, il datore di lavoro che funge da sostituto d’imposta, applica sugli stipendi lordi una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta e a fine anno, opera un conguaglio sulle imposte pagate. Di norma, i dipendenti si ritrovano ad aver pagato le somme dovute, per tale ragione, le detrazioni che gli spettano si trasformano in un rimborso fiscale, che può avere dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Chi ha diritto al massimo delle detrazioni può intascare oltre 4 mila euro annuali. Vediamo come fare.

Lavoratori dipendenti: come avere un rimborso di oltre 4 mila euro

Come riportato da money.it, i lavoratori dipendenti, in alcuni casi possono ottenere un rimborso di oltre 4 mila euro all’anno. Nello specifico, questo importo si raggiuge nel momento in cui si ha diritto al massimo delle detrazioni spettanti per lavoratore dipendente, figli e coniuge a carico.

Chi, ad esempio, ha un reddito fino a 15 mila euro ottiene una detrazione massima fino a 1.955 euro più un trattamento integrativo pari a 1.200 euro, per un importo complessivo di 3.155 euro. Supponendo che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio a carico che abbia compiuto 21 anni e il coniuge a carico, può arrivare ad un totale di 4.645 euro l’anno.

Bonus dipendenti: come ottenere oltre 4 mila euro annui

Come abbiamo visto, per effetto delle detrazioni, alcuni lavoratori dipendenti possono ottenere dei rimborsi di diverse migliaia di euro. In presenza di più figli, il rimborso può essere anche più alto e sfiorare i 5.500 euro l’anno. Ovviamente, parliamo di un bonus massimo a cui ha diritto solo il dipendente che soddisfa determinate condizioni.

Gli importi cambiano, talvolta anche notevolmente, in base al reddito percepito, all’eventuale coniuge a carico e al numero di figli a carico (che lo ricordiamo devono aver compiuto 21 anni di età, in caso diverso spetta l’assegno unico). Stesso discorso, in caso di altri familiari a carico (suocero, fratello, nipote, per fare un esempio). Insomma, l’importo non è univoco per tutti.